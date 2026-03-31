¿Vuelven las terapias de conversión de género en Estados Unidos? Corte Suprema toma decisión clave

La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó este martes que una ley del estado de Colorado que prohíbe las “terapias de conversión” para menores LGBT+ vulnera la libertad de expresión.

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Estas terapias buscan modificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas LGBT+ para “reconvertirlas” en heterosexuales, asimilando en particular la homosexualidad a una enfermedad o a un trastorno mental, situación que ha suscitado fuertes críticas.

Por una mayoría de 8 a 1, el alto tribunal le dio la razón a una consejera psicológica cristiana que impugnaba la ley estatal, al considerar que el texto legislativo le impedía expresar sus puntos de vista al respecto.

Miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Colorado prohíbe desde 2019 estas “terapias de conversión” para menores, al igual que una veintena de estados en Estados Unidos. Sin embargo, con esta decisión de la Corte se reactiva el debate en torno a estas prácticas.

De los nueve jueces del Tribunal, los seis conservadores, así como dos de los tres progresistas, respaldaron a la demandante, Kaley Chiles, quien cuestionó la ley invocando su fe cristiana.

La demandante sostenía que la norma violaba la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza la libertad de expresión, por lo que acudió al tribunal para que se estudiara el caso.

“La ley de Colorado que prohíbe las terapias de conversión no solo prohíbe las intervenciones físicas. En casos como este, censura el discurso de la opinión” de la demandante, escribió el magistrado conservador Neil Gorsuch en esta sentencia, en nombre de la mayoría del Tribunal.

“En la forma en que se aplicó a la Sra. Chiles, la ley de Colorado reglamentó su discurso y fue incluso más allá al prescribir qué posiciones podía expresar o no, discriminando en base al punto de vista”, argumentó.

“Pero la Primera Enmienda constituye un escudo contra cualquier intento de imponer una ortodoxia de pensamiento o de palabra en este país. Expresa, por el contrario, la convicción de que todo estadounidense posee un derecho inalienable a pensar y hablar libremente”, concluyó el juez Gorsuch.

En consecuencia, el tribunal devolvió el caso a las jurisdicciones inferiores para que revisen sus decisiones desfavorables a Kaley Chiles a la luz de esta sentencia.

“Caja de Pandora”

Solo la jueza progresista Ketanji Brown Jackson expresó su desacuerdo con la decisión, reprochando a sus colegas que “abrieran una caja de Pandora” al menoscabar la capacidad de los estados para regular el ejercicio de las profesiones médicas, con el posible “perjuicio para la salud de los estadounidenses”.

El abogado de Kaley Chiles, James Campbell, de la conservadora Alliance Defending Freedom (ADF), celebró en un comunicado “una victoria significativa para la libertad de expresión, el sentido común y las familias que buscan desesperadamente ayuda para sus hijos”.

En 2025, el presidente Donald Trump anunció que las autoridades solo reconocerían “dos sexos” definidos al nacer, masculino y femenino, antes de firmar un decreto que ponía fin a las ayudas públicas para los tratamientos de transición de menores.

En junio, la Corte había permitido al estado de Tennessee prohibir a los menores transgénero el acceso a los tratamientos de transición.

Corte Suprema de Estados Unidos, anula ley que prohibía terapias de conversión. Foto: Getty Images

Las “terapias de conversión” están prohibidas, al menos parcialmente, en numerosos países, con el respaldo de organizaciones de salud como la Asociación Americana de Psicología o el Real Colegio de Psiquiatras del Reino Unido.

Experto de la ONU pide prohibición de "terapias de conversión" de homosexuales

La ONU ha pedido su prohibición a nivel mundial, calificándolas de discriminatorias, humillantes y como una violación de la integridad física de las personas. Por ello, la decisión de la Corte Suprema puede generar polémica, teniendo en cuenta las posturas de distintas organizaciones a nivel internacional.

*Con información de AFP.