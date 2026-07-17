Economía

Día de la familia cambia con reducción de 42 horas en la jornada laboral: estos son los ajustes

Con la reducción de la jornada laboral, los empleadores ya no están obligados a otorgar el día de la familia establecido en la Ley 1857 de 2017.

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Redacción Semana
17 de julio de 2026 a las 10:51 a. m.
La jornada laboral en Colombia quedó reducida a 42 horas semanales tras la entrada en vigor de una nueva fase de la Ley 2101 de 2021.
La jornada laboral en Colombia quedó reducida a 42 horas semanales tras la entrada en vigor de una nueva fase de la Ley 2101 de 2021. Foto: Adobe Stock

Durante el mes de julio, entró en vigencia otra fase de la reducción de la jornada laboral, que ahora pasó a 42 horas, tras una transición que se dio en los últimos 4 años, desde las 48 horas iniciales que estaban definidas en la normativa colombiana. Este cambio se dio luego de que el Congreso de la República aprobara la Ley 2101 de 2021.

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La iniciativa buscaría brindar un mayor tiempo a los trabajadores para que puedan disfrutar de su descanso y de su familia. En el Congreso el principal argumento fue que Colombia es el país de la OCDE con el mayor número de horas de trabajo y el que es el menos productivo.

Sin más personal ni cambios internos, las empresas recuperarían la productividad de las 48 horas semanales hasta 2030.
La disminución de la jornada no afecta el salario, las prestaciones sociales ni los demás derechos laborales de los trabajadores. Foto: ADOBE STOCK

La entrada en vigencia de la norma también tuvo otros ajustes en distintos campos. Uno de los que se vio impactado fue el del día de la familia, la Ley 1857 de 2017, que es un beneficio que consiste en una jornada libre remunerada otorgada por el empleador una vez por semestre.

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Ahora, con la reducción en la jornada los empleadores quedaron exonerados de la obligación, dado que se entiende que el trabajador ahora tiene mejores condiciones para poder disfrutar de su vida personal con la vida laboral. Es decir, si el empleador desea seguir otorgando el día de la familia, puede hacerlo, pero la normativa colombiana ya no lo obliga a ello.

Salario minimo
Las empresas que requieran mantener jornadas de 48 horas deberán reconocer como extras las seis horas adicionales trabajadas. Foto: Adobe Stock

Es importante también que tenga en cuenta que la reducción de la jornada laboral no implica una baja en el salario del trabajador, sus prestaciones, bonificaciones o demás derechos, adicional a los beneficios reconocidos al trabajador, solo contempla el cambio en el tiempo obligatorio para trabajar.

Si una empresa, dada sus operaciones o su actividad económica, requiere que un trabajador siga laborando las 48 horas de antes, deberá asumir ahora 6 horas extras nuevas.

Fusiones y adquisiones
La reducción gradual de la jornada laboral busca promover un mejor equilibrio entre la vida personal y el trabajo, sin disminuir la remuneración de los empleados. Foto: Getty Images