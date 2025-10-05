Suscribirse

Colombia tendrá vuelo directo con Montego Bay, en Jamaica

En 2024, las llegadas de ciudadanos colombianos a Jamaica aumentaron un 32,3 % en comparación con 2023.

Redacción Economía
6 de octubre de 2025, 1:03 a. m.
Montego Bay, Jamaica.
Montego Bay, Jamaica. | Foto: Wingo

Montego Bay, en Jamaica, se convierte en la nueva ruta, la número 25 de su red internacional, de Wingo, la única aerolínea en Colombia que conectará de manera directa a Bogotá con esta ciudad jamaiquina.

La ruta será estacional, con vuelos entre el 18 de diciembre de 2025 y el 26 de enero de 2026, con dos frecuencias a la semana (jueves y domingo).

El costo promedio de los tiquetes es de 169 dólares por trayecto, con tasas e impuestos incluidos, y el tiempo de vuelo será de aproximadamente tres horas.

Esta ciudad, ubicada en la costa noroeste de la isla, es reconocida por sus playas de aguas turquesa, su vibrante vida nocturna y la calidez de su cultura local

En 2024, las llegadas de ciudadanos colombianos a Jamaica aumentaron un 32,3 % en comparación con 2023 y solo en el primer semestre de 2025 (enero–junio) se registró un crecimiento adicional del 25,2 % interanual, según Jamaica Tourism Board.

