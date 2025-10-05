Cápsulas
Colombia tendrá vuelo directo con Montego Bay, en Jamaica
En 2024, las llegadas de ciudadanos colombianos a Jamaica aumentaron un 32,3 % en comparación con 2023.
Montego Bay, en Jamaica, se convierte en la nueva ruta, la número 25 de su red internacional, de Wingo, la única aerolínea en Colombia que conectará de manera directa a Bogotá con esta ciudad jamaiquina.
La ruta será estacional, con vuelos entre el 18 de diciembre de 2025 y el 26 de enero de 2026, con dos frecuencias a la semana (jueves y domingo).
El costo promedio de los tiquetes es de 169 dólares por trayecto, con tasas e impuestos incluidos, y el tiempo de vuelo será de aproximadamente tres horas.
Esta ciudad, ubicada en la costa noroeste de la isla, es reconocida por sus playas de aguas turquesa, su vibrante vida nocturna y la calidez de su cultura local
En 2024, las llegadas de ciudadanos colombianos a Jamaica aumentaron un 32,3 % en comparación con 2023 y solo en el primer semestre de 2025 (enero–junio) se registró un crecimiento adicional del 25,2 % interanual, según Jamaica Tourism Board.