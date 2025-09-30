Suscribirse

Economía

Estas son las aerolíneas que ‘botan la casa por la ventana’; tienen tiquetes desde 50.000 pesos

Los viajeros deben consultar los portales de cada una de las marcas.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

1 de octubre de 2025, 12:18 a. m.
Viajeros en aeropuertos del país se preparan para una de las temporadas más activas del año.
Los usuarios pueden encontrar diversas ofertas. | Foto: 123RF

Con los últimos meses del año llegando, las personas empiezan a planear sus vacaciones y a elegir los destinos que se ajusten a sus condiciones económicas.

A la hora de planear un viaje, se deben tener en cuenta los costos de los pasajes y los documentos necesarios para ingresar a cada país.

Contexto: Revelan importante crecimiento en venta de tiquetes aéreos a Colombia; estos son los destinos preferidos

Cada cierto tiempo, las aerolíneas del mundo lanzan una serie de promociones para incentivar a los viajeros y facilitar el acceso a sus servicios.

Más vuelos a Cali: Reconocida aerolinea lanza nuevas rutas para el suroccidente del país
La empresa compartió sus promociones más recientes. | Foto: MINCIT

JetSmart, una de las empresas con mayor presencia en la región, publicó hace algunos días las ofertas con las que cuenta actualmente, las cuales van desde los 55.000 pesos para rutas nacionales y desde 544.100 pesos para rutas internacionales.

A través del portal web de la empresa, los usuarios pueden consultar los destinos a los que aplican las promociones y las fechas disponibles.

Este es uno de los aviones habilitados por Latam Airlines para los viajes de Bogotá a Miami.
La marca emitió una serie de recomendaciones a los usuarios. | Foto: Cortesía de Latam Airlines

Por otra parte, LATAM Airlines emitió una serie de promociones que pueden ser aprovechadas para viajar a diversos destinos.

En el caso de esta aerolínea, se ofrecen vuelos nacionales desde 82.000 pesos, y destinos internacionales desde 800.000 pesos.

Contexto: ¿Qué significa “SSSS” en su tarjeta de embarque? Este código podría retrasarlo o hacerle perder su vuelo

LATAM advierte sobre falsas promociones

LATAM también alertó a sus usuarios sobre promociones falsas que circulan por mensajes de texto, e hizo las siguientes recomendaciones:

  • Realizar las compras exclusivamente en el sitio web oficial (www.latam.com) o por medio de agencias de viaje certificadas con Registro Nacional de Turismo vigente.
  • No hacer clic en enlaces provenientes de fuentes desconocidas o no verificadas. Si recibe una oferta que parece demasiado buena para ser verdad, verifíquela en la página oficial.
  • No proporcionar datos personales, números de tarjetas de crédito o contraseñas en respuesta a correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas no solicitadas. Además, asegúrese de que la URL donde ingresa sus datos corresponda al sitio oficial de LATAM: www.latam.com.
  • LATAM nunca solicita pagos por medio de transferencias a cuentas bancarias de empleados o terceros, ni exige el pago de multas o sanciones impuestas por otras entidades.
  • Si encuentra un sitio web sospechoso o recibe una comunicación que cree que es fraudulenta, repórtelo de inmediato a LATAM Airlines Colombia a través de sus canales oficiales de atención. La aerolínea lo gestionará con el área encargada.
  • Las ofertas de tiquetes aéreos se publican únicamente en el sitio web oficial. Si detecta una promoción en redes sociales o mensajes de texto, verifique su veracidad en los canales oficiales de la aerolínea.

Noticias relacionadas

