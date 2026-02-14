Mundo

Este es el ranking de los ocho países de América Latina con más volcanes activos

Algunos pueden ser visitados por las personas, mientras que otros son monitoreados ya que representan un riesgo para la población.

Redacción Mundo
14 de febrero de 2026, 9:32 p. m.
Guatemala es el país más visitado para ver de cerca la actividad volcánica.
Guatemala es el país más visitado para ver de cerca la actividad volcánica. Foto: Tomada de redes sociales

América se caracteriza por sus densas montañas que se expanden a los largo del territorio, especialmente en en sur del continente, lo que ofrece un destino turístico llamativo para miles de personas que viajan con el interés de adentrarse en medio de árboles y amplia naturaleza.

Al mismo tiempo, Latinoamérica reúne países donde hay gran cantidad de volcanes activos, los cuales se han convertido también en destinos para aquellos que quieren presenciar la erupción de lava de estas imponentes montañas desde cerca.

Volcan de Fuego en éruption le 4 avril 2023 au Guatemala. (Photo by Victor LOCHON/Gamma-Rapho via Getty Images)
Volcán de Fuego, en Guatemala. Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

A algunos volcanes es posible llegar tras una caminata de senderismo, y gracias a su constante actividad, se puede apreciar el fuego y el sonido de las rocas a unos cuantos kilómetros de distancia. No obstante, algunos de estos son peligrosos para la población, incluso algunas erupciones han causado desastres en la región, con miles de muertes y desastres masivos.

Este es el volcán de América Latina más cercano al Sol: supera al Everest

Así las cosas, Chile lidera la lista de los países que más posee volcanes activos, con más de 90 de ellos que son considerados como activos o inestables. Los más mencionados son Villarrica, Láscar y Copahue. El primero en mención y el volcán Llaima son los más peligrosos del país, debido a su actividad histórica y su cercanía a poblados y centros turísticos.

Esta foto corresponde al 28 de abril.
Nevado del Ruiz, Colombia. Foto: Servicio Geológico de Colombia

México cuenta con alrededor de 48 volcanes activos en todo el territorio. Los más reconocidos son Popocatépetl, Volcán de Fuego de Colima, los cuales son constantemente monitoreados, debido a que están cerca de ciudadanía, por lo que se consideran un riesgo para las personas.

Así es el volcán de lodo que alberga la “tierra de árboles” de Antioquia: ¿cómo llegar y qué hacer en esta joya natural?

El tercer país de la lista es Argentina, pues tiene unos 39 volcanes: entre ellos, Copahue, Planchón-Peteroa (los cuales son compartidos con Chile).

Le sigue Guatemala, el destino más famoso para acercarse a los volcanes a ver sus maravillosas erupciones de fuego. Los más reconocidos son el Volcán de Fuego, Pacaya, Santiaguito. Pese a que el primero hay visitas constantes de turistas, es considerado uno de los más peligrosos del país.

Aumenta la actividad del complejo volcánico Chiles-Cerro Negro, en Nariño
Volcán Cerro Negro, en Chile. Foto: Cortesía Servicio Geológico Colombiano

Nicaragua se encuentra en la quinta posición, con 19 volcanes: Momotombo, Masaya y San Cristóbal son algunos de ellos. El sexto puesto lo ocupa Perú, que cuenta con 16 de estas montañas.

Colombia es el séptimo país con más volcanes de Latinoamérica. El Nevado del Ruiz, Galeras y Puracé son los más representativos. El primero mencionado provocó una catástrofe sin precedentes hace más de 30 años, por lo que se considera el de mayor riesgo en la nación.

El octavo país es Ecuador, que tiene 11 volcanes activos.

Noticias Destacadas