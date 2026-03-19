Este es el ranking de los animales más longevos del mundo: uno puede vivir hasta 11.000 años

¿Alguna vez se ha quejado de que la vida es corta? Prepárese para replantearse su perspectiva temporal. En el fascinante mundo de la longevidad animal, los aproximadamente 80 años que alcanza el ser humano moderno representan apenas un parpadeo en la escala biológica del tiempo.

A nivel molecular, algunas especies han desarrollado mecanismos extraordinarios que desafían nuestra comprensión del envejecimiento: sistemas de reparación celular que funcionan con precisión quirúrgica, defensas contra el cáncer que parecen infranqueables y capacidades de regeneración tisular que rozarían lo milagroso si no estuvieran respaldadas por la ciencia.

Desde las gélidas aguas árticas hasta los arrecifes tropicales, estos campeones de la supervivencia temporal nos invitan a explorar los límites de la vida y el potencial oculto en el código genético de cada especie.

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Los animales más longevos del mundo

1. Los inmortales potenciales: cuando la muerte podría no ser el final

La medusa Turritopsis dohrnii y la hidra merecen un capítulo aparte en nuestra historia de longevidad animal. Estos organismos han logrado algo que parece sacado de la mitología: la capacidad de revertir su propio ciclo vital.

Según reporta Live Science, la T. dohrnii, conocida popularmente como “la medusa inmortal”, puede transformarse de su estado adulto maduro a una fase juvenil cuando se enfrenta a condiciones adversas o estrés, algo así como si un adulto pudiera volver a ser adolescente a voluntad.

La "Turritopsis dohrnii" reveló su secreto de "inmortalidad": podía revertir su ciclo vital y rejuvenecer cuando las condiciones ambientales amenazaban su supervivencia. Foto: DW

2. El matusalén del océano: la esponja vítrea (11.000 años)

En las profundidades oceánicas habita el indiscutible campeón de la longevidad animal: la esponja de cristal. Esta extraordinaria criatura, que parece sacada de un cuento de hadas, ostenta un récord que desafía nuestra comprensión del tiempo: puede alcanzar los 11.000 años de edad, según mediciones realizadas en 2012 en aguas canadienses. Para ponerlo en perspectiva, estos organismos ya existían antes de que la humanidad desarrollara la agricultura.

Lo que hace aún más fascinantes a estos hexactinélidos es su estructura cristalina: construyen elaborados esqueletos de sílice puro que crecen con tal lentitud que su edad se mide en milenios. Pero no son simples estructuras inertes; poseen una característica única que las distingue de otras esponjas marinas: la capacidad de generar impulsos eléctricos a través de su cuerpo. A diferencia de otros organismos, estas esponjas no muestran signos evidentes de envejecimiento, lo que las convierte en verdaderos laboratorios vivientes para el estudio de la longevidad extrema.

El Mar de Weddell oriental alberga esta densa población de esponjas de cristal, cuyas estructuras de sílice puro pueden acumular milenios de historia. Foto: DW

Aunque algunos podrían dudar si clasificarlas como “vida animal”, estas ancestrales filtradoras son organismos de pleno derecho que han perfeccionado el arte de la supervivencia a largo plazo. Su existencia milenaria, que podría extenderse incluso hasta los 15.000 años según algunas estimaciones, representa una de las mayores proezas de longevidad en la historia de la vida en la Tierra.

3. El colonial milenario: el coral negro (4.000 años)

Encontrados en las profundidades de las aguas hawaianas, estos corales son verdaderas maravillas vivientes. A diferencia de sus coloridos primos de aguas superficiales, los corales negros crecen en las profundidades donde la oscuridad y la presión constante crean condiciones perfectas para una vida extremadamente larga. Su estructura está formada por múltiples organismos idénticos que trabajan en perfecta sincronía, creando una especie de inmortalidad colectiva.

Los buceadores revelan con sus luces la majestuosa presencia de un coral negro en las paredes submarinas de Palaos, Micronesia. Estos organismos pueden vivir más de cuatro milenios. Foto: DW

4. La veterana de las dinastías: la almeja quahog oceánica (más de 500 años)

“Ming” (Arctica islandica), llamada así porque nació durante la dinastía Ming china, fue un descubrimiento extraordinario frente a las costas de Islandia. Como explica la Dra. Anna Holmes del Museo Nacional de Gales, las aguas frías alrededor de Islandia ralentizan su metabolismo hasta tal punto que podrían existir ejemplares aún más antiguos que no han sido descubiertos. Al igual que los árboles, estas almejas registran cada año de su vida en un anillo de su concha, permitiendo a los científicos contar su edad con precisión.

5. El vertebrado más longevo: el tiburón de Groenlandia (400 años)

Estos gigantes de las profundidades árticas (Somniosus microcephalus) son verdaderamente extraordinarios. Crecen menos de 1 centímetro al año y nadan a un ritmo tan lento que parecen moverse en cámara lenta. Su genoma, dos veces más grande que el humano, contiene múltiples copias de genes dedicados a la reparación del ADN y la supresión de tumores.

Un estudio publicado en 2016 en la revista Science analizó al tiburón de Groenlandia (Somniosus microcephalus). Foto: SEMANA- Imagen creada con inteligencia artificial

Como dato curioso, los científicos tuvieron que recurrir a la datación por carbono de una proteína especial en sus ojos para determinar su edad, ya que sus cuerpos carecen de tejido duro que pudiera contar los años.

6. El anélido tricentenario: el gusano tubícola (más de 300 años)

La especie Escarpia laminata, encontrada en las filtraciones frías del Golfo de México, representa uno de los casos más fascinantes de longevidad. Estos gusanos han desarrollado una simbiosis única con bacterias que crean azúcares a partir de sustancias químicas, permitiéndoles prosperar en ambientes donde pocos organismos pueden sobrevivir.

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7. El bivalvo centenario de agua dulce: el mejillón perla de agua dulce (280 años)

La náyade perlífera (Margaritifera margaritifera) ha perfeccionado el arte de vivir despacio. Estos discretos moluscos, que habitan los ríos y arroyos de Europa y Norteamérica, han alcanzado edades asombrosas de hasta 280 años gracias a una estrategia vital basada en la parsimonia: su metabolismo extremadamente bajo les permite subsistir con un mínimo de energía, filtrando pacientemente el agua en busca de nutrientes. Sin embargo, esta especie centenaria se enfrenta a un futuro incierto: la contaminación y las alteraciones en sus hábitats fluviales causadas por la actividad humana están poniendo en peligro su supervivencia.

Estos discretos filtradores pueden vivir hasta 280 años gracias a su metabolismo extremadamente bajo, aunque la contaminación amenaza su supervivencia en ríos y arroyos. Foto: DW

8. El pez longevo del Pacífico: el pez de roca (más de 200 años)

Estos peces rosados o parduscos (Sebastes aleutianus), que pueden alcanzar casi un metro de largo, han desarrollado características genéticas únicas para la longevidad. Un estudio de 2021 en Science reveló que poseen vías especiales de reparación del ADN que les ayudan a prevenir el cáncer. Su larga vida les permite crecer continuamente y tener más descendencia, una estrategia evolutiva que ha demostrado ser muy exitosa.

*Con información de DW.