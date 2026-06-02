Una de las empresas de inteligencia artificial más populares del mundo se viralizó al criticar la postura del papa León XIV

En un giro inesperado para el mundo tecnológico, la empresa francesa Mistral AI, considerada una de las más importantes en Europa, se ha vuelto tendencia tras cuestionar abiertamente la postura del papa León XIV. Mientras el líder religioso aboga por un “desarme digital” en el ámbito bélico, la startup defiende que la seguridad de un continente no puede depender de la buena voluntad de otros.

Papa León XIV da a conocer su primera enciclica: pide “desarmar” la inteligencia artificial y critica el poder de las tecnológicas

El reclamo de la Iglesia: ¿Frenar la tecnología para salvar la paz?

Todo comenzó cuando el Vaticano emitió un documento oficial en el que el Papa solicitaba regulaciones internacionales estrictas para limitar el desarrollo de la inteligencia artificial en contextos militares. La preocupación de la Iglesia es clara: teme que estas herramientas alimenten conflictos eternos y propaguen desinformación sin control.

“No podemos considerar a la IA como moralmente neutra”, indica el papa, solicitando “desarmarla” para así impedir “el dominio sobre lo humano”.

Una empresa líder en inteligencia artificial cuestionó la postura del pontífice frente a la tecnología militar. Foto: AFP

Este llamado a la ética busca que el progreso humano no termine convirtiéndose en una herramienta de destrucción automatizada, siguiendo una línea de pensamiento que el Vaticano sostiene desde hace años.

El pragmatismo de Mistral: Europa frente al espejo

La respuesta de Arthur Mensch, líder de Mistral, no se hizo esperar y fue directa: “Todos queremos la paz, pero nuestros adversarios ya están usando IA”.

Para la empresa, renunciar a estas capacidades de forma unilateral sería, en términos sencillos, dejar la puerta de casa abierta mientras los vecinos refuerzan sus cerraduras.

Mistral argumenta que la tecnología de defensa no es una celebración de la guerra, sino una necesidad para mantener la soberanía. Para entender este concepto, Mensch utiliza una analogía hogareña: la IA es como la central eléctrica de una casa; si los cables y el generador pertenecen al vecino, ese vecino tiene el poder de dejarnos a oscuras en cualquier momento.

Construyendo el “cerebro” independiente de Europa

Para no depender de potencias como Estados Unidos o China, Mistral está ejecutando un plan de inversión de 4.000 millones de euros. El objetivo es construir sus propios centros de datos, que son básicamente enormes edificios llenos de computadoras potentes encargadas de procesar toda la información de la IA.

Nuevos centros de datos en Francia y Suecia forman parte de la estrategia de Mistral para fortalecer la autonomía digital europea. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Estos centros, que se están levantando en lugares como Francia y Suecia, permitirán que Europa tenga su propia capacidad de cálculo (la “fuerza” del motor digital) sin tener que pedir permiso o usar infraestructuras extranjeras. La empresa ya colabora con el ejército francés, demostrando que su visión de una defensa tecnificada ya es una realidad operativa.