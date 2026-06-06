Papa León XIV inicia su histórica visita a España: el mensaje sobre paz, reconciliación y unidad que marcó su primer discurso

El papa León XIV inició este sábado, 6 de junio, una visita oficial de seis días a España con su llegada al aeropuerto de Barajas, en Madrid. Se trata de su cuarto viaje internacional desde que asumió el pontificado y de una gira especialmente exigente por la intensidad de su agenda.

El pontífice fue recibido con honores por los Reyes Felipe VI y Letizia junto a la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía a su llegada al Palacio Real de Madrid para el que es el primer acto oficial de la agenda de su visita a España, la primera de un Pontífice desde la que realizó Benedicto XIV en 2011.

Los Reyes esperaron a León XIV para saludarle a su llegada, con más de un cuarto de hora de retraso sobre el horario previsto, en la Plaza de la Armería escoltado por Escuadrón de Escolta Real a caballo.

El papa León XIV ya está en España, en donde fue recibido por el rey Felipe VI y la reina Leticia junto con el jefe de Gobierno, Pedro Sánchez. El pontífice tiene una apretada agenda que lo llevará a protagonizar una treintena de actos en Madrid, Barcelona y Canarias en siete… pic.twitter.com/TUNeEcSiXC — Revista Semana (@RevistaSemana) June 6, 2026

En su recorrido por la capital española tendrá varias jornadas de actividades, para posteriormente desplazarse a Barcelona y a las Islas Canarias. La elección de España tiene un significado especial para el pontífice, quien mantiene un estrecho vínculo con el país desde sus años de juventud.

Su primer discurso en España

En sus primeras palabras en el arranque de su visita a España y ante los Reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el líder de la Iglesia Católica indicó que con su visita busca precisamente alentar “la reconciliación”.

“Vengo entre ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al Evangelio, así como una reconciliación y una cooperación más profundas entre las distintas fuerzas de esta nación, dijo León XIV.

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La propia historia de España, que mencionó en varios momentos de su discurso, “sugiere que no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad”.

“El mensaje de paz que en estos tiempos, por desgracia, resuena para algunos como ingenuo y para otros como provocador, encuentra acogida en quienes no se encierran en ideologías prefabricadas, sino que se abren a la verdad”, afirmó.

El pontífice lamentó que en la actualidad “la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir” al tiempo que “la dignidad humana no deja de ser violada”.

Los Reyes junto a sus hijas reciben al Papa. Foto: Europa Press

“Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad”, alentó León XIV.

Reconoció actualmente lo que más asusta, lo que en muchos provoca la oscuridad de la razón y la violencia de las emociones, es lo desconocido, “ante lo cual puede prevalecer la sensación de no tener ya mapas, la desorientación”.

Frente a esta circunstancia, manifestó que “se necesitan, también en la vida pública, hombres y mujeres que intuyan, en la oscuridad, la luz”. También se requiere, según Robert Prevost, “cultura, interioridad, una educación libre y de calidad”. “Necesitamos trascendencia”, resumió.

El Papa León XIV saluda desde el papamóvil tras su ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). Foto: Europa Press

Además, aseguró que la Iglesia está dispuesta “a ponerse al servicio del futuro de un pueblo que busca reconciliación y paz”. También ha defendido la libertad religiosa y ha advertido de que las nuevas tecnologías se han convertido en un “entorno artificial” en el que se ponen a prueba las opciones fundamentales.

“En su interior, los prejuicios se exacerban, el pensamiento crítico se debilita, los intereses prepotentes siembran pulsiones de muerte. Por otra parte, el bien puede resistir y comunicarse”, dijo.

Pidió a quienes tienen responsabilidades económicas, políticas e institucionales “dar un salto cualitativo, un cambio de rumbo en las inversiones destinadas a la escuela, la universidad y la investigación, a las comunidades locales y a la sociedad civil como semillero de participación y mediación cultural”.

Atención: "La tentación de ganar popularidad, avivando el fuego de las polarizaciones, parece crecer en lugar de disminuir. La dignidad humana no deja de ser violada", dice el Papa León XIV en su primer discurso en España. pic.twitter.com/49MEwfSxj1 — Ricardo Ospina (@ricarospina) June 6, 2026

“La seguridad, que con demasiada frecuencia nos ilusionamos que provenga de las armas y los muros, madura más bien al aprender a avanzar junto al otro, a crecer juntos, codo con codo. Vuestra propia historia lo atestigua”, subrayó.

“La presencia del islam en la Península Ibérica, por ejemplo, constituyó una realidad política, cultural y religiosa de larga duración. Durante este periodo no sólo hubo confrontación, sino que se intentó crear un espacio de diálogo, conversación y diálogo sobre el sentido de la verdad entre cristianos, musulmanes y judíos”, reflexionó.

El papa citó en su primer discurso a los santos españoles Juan de la Cruz, Teresa de Ávila e Ignacio de Loyola y también ha recogido palabras de su predecesor, Francisco. Concretamente, de su primera exhortación apostólica, Evangelii gaudium.

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El santo padre concluyó su intervención con un guiño al Gobierno, después de que Sánchez y varios ministros hayan venido poniendo de relieve la sintonía con las posturas defendidas por León XIV en cuestiones internacionales.

“Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al Derecho Internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo por la paz y la solidaridad entre los pueblos”, remarcó Prevost.

El pontífice concluyó con un mensaje a todos los presentes, entre los que estaban también los expresidentes Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy así como todos los presidentes autonómicos salvo el ‘lehendakari’ así como un centenar de embajadores acreditados en España.

“Animo a cultivar también en su interior el diálogo y la amistad social, a tener en cuenta la perspectiva de los pobres y los jóvenes al imaginar el futuro, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de la Unión Europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana”, finalizó su discurso.

*Con información de Europa Press.