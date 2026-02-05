Bogotá brillará en la Gran Manzana: ocho marcas capitalinas desfilarán en la Semana de la Moda de Nueva York

En un hito para la moda bogotana, ocho marcas subirán a la pasarela de Fashion Designers of Latin America, FDLA, durante la Semana de la Moda de Nueva York 2026, del 13 al 16 de febrero.

El desfile, enmarcado en la colección otoño/invierno, no solo pondrá en el mapa internacional el talento creativo de la capital, sino que reafirma el compromiso de la Cámara de Comercio de Bogotá por llevar la industria de la moda emergente a los escenarios globales.

Las marcas seleccionadas para este desfile son Alanna, C’emadier, Más Cincuenta, Siete by Love Me Jeans, Lorant & Co, Lyenzo y A Modo Mio, todas del segmento de prendas de vestir, junto a Liza Herrera y Kernel Leather, especializadas en calzado. La pasarela se llevará a cabo el domingo 15 de febrero en el espacio de eventos Lavan Midtown en Nueva York.

Las ocho marcas bogotanas que desfilarán en la Semana de la Moda de Nueva York 2026, en el marco de Fashion Designers of Latin America (FDLA). Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

Modelos y creaciones de las marcas seleccionadas por la Cámara de Comercio de Bogotá, rumbo a la pasarela en Lavan Midtown, Nueva York. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

La participación de marcas como Alanna, C’emadier y Lizenzo busca posicionar la moda bogotana en mercados internacionales. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

Las marcas representan la esencia de una moda accesible, innovadora y arraigada en la diversidad cultural bogotana. Su participación busca aumentar la visibilidad, posicionarlas en mercados internacionales y forjar alianzas comerciales estratégicas.

Este logro forma parte del programa Puente Internacional de la Cámara de Comercio de Bogotá, una iniciativa que ha impulsado la internacionalización del sector moda.

Al respecto, Ovidio Claros Polanco, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, afirmó: “Estamos comprometidos con la internacionalización de la moda bogotana porque es un poderoso vehículo de crecimiento económico y generación de empleo”. Así que impulsamos la participación de ocho marcas en la pasarela de FDLA en la New York Fashion Week tras un minucioso proceso de curaduría, adelantado por expertos nacionales e internacionales del más alto nivel, para asegurar que lo mejor del talento de la moda capitalina llegue pisando fuerte a la ‘Gran Manzana’”.

Claros no ocultó su optimismo sobre los beneficios a largo plazo: “Esto no solo beneficiará a las ocho marcas participantes que, por supuesto, avanzarán en materia de competitividad y posicionamiento, sino que consolidará el prestigio del que goza la moda colombiana en el exterior gracias a su creatividad y a la calidad de sus diseños”.

El proceso de selección se dio a través de una curaduría y mentoría lideradas por un jurado como Albania Rosario, fundadora y presidenta de FDLA; José Forteza, editor senior de Vogue México; Luis Sánchez, cofundador de Ideas Publishing Group; el diseñador colombiano Jorge Duque; y la curadora Estefanía Turbay.

Rosario, referente en la promoción de talentos latinos en Nueva York, celebró la calidad del talento bogotano: “Ha sido un privilegio y una experiencia profundamente inspiradora poder curar una selección de marcas tan talentosas y llenas de creatividad. Cada una de estas firmas representa no solo la excelencia del diseño bogotano, sino también el espíritu resiliente y visionario de nuestra comunidad creativa. Ver su pasión y dedicación reflejada en cada colección es un recordatorio del poder transformador de la moda latinoamericana en el escenario global”.

Puente Internacional ya ha demostrado su potencial. En septiembre de 2025, 13 diseñadores bogotanos de sectores populares desfilaron en New York Fashion Week, FDLA y MOMAD Madrid, abriendo puertas a compradores y medios internacionales.

Esta proyección global se enmarca en una estrategia más amplia de la Cámara de Comercio de Bogotá, que incluye eventos como Bogotá Fashion Week, Bogotá Fashion Weekend, San Victorino a la Moda y Talento al Parque. Iniciativas que no solo visibilizan la economía popular, sino que generan empleo y fortalecen la cadena productiva de un sector que mueve miles de familias en Bogotá.