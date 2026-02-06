La diseñadora colombiana Johanna Ortiz será la encargada de inaugurar la Semana de la Moda de Madrid 2026

La diseñadora colombiana Johanna Ortiz abrirá el calendario oficial de desfiles de la próxima edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid el 17 de marzo, en un espacio icónico de la ciudad española.

El anuncio oficial hecho por Ifema Madrid marca un hito en el puente cultural entre España e Hispanoamérica, consolidando a Ortiz como una de las voces más influyentes de la moda latinoamericana en el panorama internacional.​

La próxima edición del evento de moda se celebrará del 17 al 22 de marzo, transformando Madrid en un epicentro vivo de creatividad con nuevos formatos y localizaciones urbanas ampliadas. El desfile inaugural de Johanna Ortiz, como diseñadora invitada, promete una puesta en escena espectacular que se convertirá en uno de los momentos más memorables de la pasarela, fusionando artesanía con innovación global.

La agenda del evento también incluirá desfiles de talentos nacionales e internacionales, showroom emergentes y presentaciones sostenibles, todo respaldado por Ifema Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y patrocinadores clave.

Johanna Ortiz fundó su marca en 2003 en Cali, Colombia, tras estudiar diseño en el Art Institute of Fort Lauderdale y absorber influencias en Nueva York y París. De una boutique de trajes de baño evolucionó a colecciones prêt à porter que producen 60.000 prendas anuales, 95% para exportación.

Su universo creativo es un homenaje a la artesanía hispanoamericana, transmitida de generación en generación: volúmenes escultóricos, estampados orgánicos y una feminidad poderosa que dialoga con la naturaleza, la sensualidad y la identidad cultural. Este tropical chic equilibra tradición y contemporaneidad, con confección manual sostenible que seduce a celebridades como Meghan Markle, Jennifer López y Shakira.

Ortiz, reconocida en el BoF 500 de Business of Fashion, debutó internacionalmente en 2014 vía Moda Operandi, la primera colombiana en esa plataforma de lujo. Sus piezas llegan a 120 boutiques en 20 países, incluyendo Saks Fifth Avenue y Le Bon Marché en París, donde recientemente transformó el espacio con el alma colombiana.

La inauguración refuerza el ‘puente Hispanoamérica’ impulsado por MBFWMadrid desde la edición pasada, fomentando intercambio, colaboración y narrativas compartidas entre España y la región. Ortiz encarna esta visión global sensible a la diversidad, donde la moda vehiculariza cultura, artesanía e identidad.

Con 20 años de trayectoria, su desfile del 17 de marzo marcará el tono de una semana que mira al futuro sin olvidar raíces. Para Colombia, visibiliza artesanos locales en un escenario élite; para Madrid, confirma su rol como hub innovador.