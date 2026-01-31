Documental de Paris Hilton aterriza en Colombia, SEMANA habló con la modelo y empresaria, “quiero darle voz a quienes no la tienen”

SEMANA conversó con la socialite estadounidense, filántropa, cantante y modelo Paris Hilton a propósito del estreno de su más reciente documental, Infinite Icon: A Visual Memoir. Habló sobre su faceta como empresaria, defensora de derechos, madre y fuente de inspiración para miles de mujeres.

SEMANA: ¿Cómo siente que representa a esta nueva generación de mujeres en el mundo?

Paris Hilton: Estoy tan orgullosa de la mujer que soy y me hace sentir tan increíble que tantas chicas y mujeres se me acerquen y me digan que soy su inspiración, la razón por la que hacen lo que hacen. Se siente increíble tener éxito en tantas áreas de negocios. Yo no soy solo una mujer de negocios exitosa, sino también una mujer que, con mi trabajo de abogacía y usando mi plataforma, soy una voz para aquellos que no tienen voz y para hacer una diferencia en la vida de tantas personas.

Gracias a ello pude cambiar 15 leyes estatales en Estados Unidos, así como aprobar dos proyectos de ley federales para proteger a los niños del abuso. Esas han sido algunas de las obras más significativas de mi vida. Amo que una de las cosas más importantes de mi compañía sea el empoderamiento de las mujeres y elevarlas, porque yo sé cómo se siente estar en espacios dominados por hombres durante mucho tiempo.

Así que siempre amo poder hacer espacio para más mujeres y empujarlas hacia adelante y ser una inspiración. Creo que la hermandad también es importante. Me siento tan agradecida por todas las mujeres increíbles en mi vida, a las que amo, a las que apoyo y que me apoyan también, porque, cuando las mujeres se unen, todo es posible.

SEMANA: A lo largo de los años, su imagen ha tenido diversas transformaciones. ¿Cómo describiría el proceso de madurar, especialmente luego de convertirse en madre?

P.H.: Convertirme en madre ha sido el sueño de toda la vida, y me siento tan agradecida por mi increíble esposo y mis dos bebés hermosos. Son mi mundo y son los bebés más dulces y lindos. Solo quiero construir un mundo y una vida en la que puedan sentirse seguros, amados y apoyados.

Soy extremadamente protectora de tantas maneras con mis hijos, porque he pasado por tanto en mi vida y no quiero que mi hija tenga que ser lastimada o pasar por algunas de las cosas por las que tuve que pasar en la vida. Así que eso es algo en lo que pienso todo el tiempo.Para mí, ser madre es lo más importante en mi vida. Mis hijos son mi prioridad número uno.

Los amo y adoro tanto y solo quiero que sean los niños más amados y apoyados, que sepan que pueden venir y hablar conmigo de cualquier cosa y que siempre estaré allí para ellos. Así que solo voy a ser la mejor mamá del mundo y darles a los niños tanto amor para que sean los seres humanos más increíbles.

El documental Infinite Icon: A Visual Memoir de Paris Hilton se encuentra disponible en salas de cine seleccionadas de Colombia desde el 29 de enero de 2026. Foto: Paris Hilton

SEMANA: Hablando sobre el documental, ¿cuál fue el momento más vulnerable?

P.H.: Siento que he pasado por tanto en mi vida y he estado en esta industria durante tanto tiempo y viendo cómo las personas contaban mi historia que hubo un momento en el que sentí que no estaba lista para hablar. Pero desde mi primer documental,

This is Paris, que lancé en 2020, empecé a ir más profundo en mis memorias. Yo he sido más como un libro abierto y he visto el poder de ser vulnerable y ser verdadera y real. Con esta nueva película, realmente quería mostrar todo eso y más. Ser completamente abierta y honesta. Hay personas en todo el mundo que se me han acercado y me han dicho: “Gracias por escribir tu libro”, “por tu álbum” o “tu documental me salvó la vida” y eso significa el mundo para mí. Yo quiero que los demás no se sientan solos, que en la vida sí pueden pasarte cosas buenas, y ese es un gran mensaje en esta película: el dolor que ha pasado en sus vidas no define quiénes son hoy. Quiero que la gente reclame su narrativa y reclame su felicidad. Espero que viendo mi historia pueda ayudar a otros a sanar también.

Paris Hilton: “Fui abusada sexualmente y obligada a tomar medicamentos”; sus duras confesiones ante el congreso de EE. UU.

El documental Infinite Icon: A Visual Memoir de Paris Hilton se encuentra disponible en salas de cine seleccionadas de Colombia desde el 29 de enero de 2026. Foto: Paris Hilton

SEMANA: ¿Cómo definiría su autenticidad?

P.H.: Creciendo en los años 2000, se esperaba que fueras perfecta. Nadie era vulnerable. Mis agentes me decían: “Solo tienes que sonreír y lucir bonita, eso es todo”. Eso es lo que me enseñaron durante mucho tiempo. Así que me tomó un tiempo poder ser fuerte y sentirme lo suficientemente cómoda para abrirme. Aunque fue aterrador, estoy agradecida de haberlo hecho porque cambió mi vida y he logrado conectar con la gente a un nivel mucho más profundo, más allá de ese personaje de caricatura que los medios retrataron durante tanto tiempo sobre mí.

La realidad es que soy un ser humano con emociones, con un gran corazón, con compasión y empatía por tantas personas, porque sé cómo se siente ser subestimada, incomprendida y juzgada. Los medios han sido tan crueles con las mujeres jóvenes; por eso desde mi primer documental comencé a mostrar cómo quitar ese velo del personaje y mostrar quién era realmente. Me siento más libre.

El documental Infinite Icon: A Visual Memoir de Paris Hilton se encuentra disponible en salas de cine seleccionadas de Colombia desde el 29 de enero de 2026. Foto: Paris Hilton

SEMANA: Si tuviera que definirse en tres palabras, ¿cuáles serían y por qué?

P.H.: Auténtica, amable y empoderada. Creo que eso es ser icónica. No se trata de fama o belleza, nada de eso. Creo que realmente es sobre lo que puedes hacer por los demás y el hecho de que pueda usar mi plataforma y mi voz para personas que no tienen voz y ayudarlas a hacer sus vidas mejores; ese ha sido el trabajo más significativo de mi vida.

Espero que, cuando la gente me recuerde por ser un ícono, no sea por mi carrera. Es por lo que hice para hacer un mundo más seguro para las mujeres y niños en todo el mundo.

París Hilton asegura que un fantasma atormenta a su pequeño hijo Phoenix, “no había absolutamente nada”

El documental Infinite Icon: A Visual Memoir de Paris Hilton se encuentra disponible en salas de cine seleccionadas de Colombia desde el 29 de enero de 2026. Foto: Paris Hilton

SEMANA: Finalmente, un consejo para las jóvenes que están tratando de encontrar su camino en el mundo del entretenimiento.

P. H.: Mi consejo sería que encuentres qué es lo que te apasiona, qué te enciende y realmente qué te hace feliz. Cuando lo encuentres, inclínate hacia eso y descubre qué quieres hacer. También es muy importante saber con qué personas te rodeas, así como tener buenos valores y prestar atención a todo lo que estás haciendo cuando estás construyendo lo que sea que quieras crear. Siento que, cuando estás difundiendo un mensaje positivo y trayendo luz al mundo, este se te regresará y te dirá: mantente fuerte y sigue.