Universidad Complutense de Madrid suspendió a Juan Carlos Monedero por presunto acoso sexual

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) suspendió durante un año de sus funciones como profesor al politólogo y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, al concluir un expediente disciplinario en el que determinó la existencia de una falta muy grave por presunto acoso sexista hacia varias alumnas.

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La medida fue adoptada tras una investigación interna iniciada luego de que una estudiante activara el protocolo de la institución contra el acoso sexual y sexista.

De acuerdo con la resolución, Monedero ya había cumplido seis meses de la sanción de manera preventiva mientras avanzaba el proceso disciplinario, por lo que le resta completar el tiempo restante de la suspensión. La universidad evitó entregar mayores detalles sobre el expediente al ampararse en la normativa de protección de datos.

Sin embargo, el profesor español reaccionó pocas horas después mediante un comunicado, difundido por su equipo jurídico, en el que anunció que ya recurrió la decisión ante la jurisdicción contencioso-administrativa y aseguró que el expediente estuvo “plagado de vulneraciones de derechos y garantías fundamentales procesales”.

Además, negó haber incurrido en las conductas que le atribuye la universidad y sostuvo que la sanción responde a una persecución con motivaciones políticas. “¿He realizado alguna de las conductas por las que me han sancionado? No. Rotundamente”, escribió también en sus redes sociales al conocerse la decisión.

La defensa del politólogo fue más allá y aseguró que la denuncia que dio origen al expediente fue presentada por una militante del Partido Popular vinculada, según su versión, a una organización que desde meses atrás promovía públicamente la salida de Monedero de la universidad por sus posturas políticas.

Por ello, insistió en que será la justicia la encargada de revisar la legalidad del procedimiento adelantado por la Complutense.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del caso es que la investigación penal y el proceso disciplinario terminaron con desenlaces distintos.

La Fiscalía de Madrid archivó la causa al considerar que los hechos no constituían un delito contra la integridad moral. No obstante, el Ministerio Público calificó la conducta investigada como “improcedente”, “fuera de lugar” y “reprochable moralmente”, mientras que la universidad decidió continuar por la vía administrativa hasta imponer la sanción.

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El expediente disciplinario recoge los testimonios de varias alumnas que señalaron a Monedero por presuntos comentarios ofensivos y sexistas durante sus clases.

Entre las expresiones atribuidas al profesor figuran frases como llamar “cara de zorra” a una estudiante y afirmar que quienes querían ser madres aspiraban a convertirse en “vacas lecheras”, afirmaciones que él rechaza y niega categóricamente.

La decisión de la Complutense también ha tenido eco en Colombia, donde Monedero estuvo durante la reciente campaña presidencial acompañando actividades políticas y manifestando públicamente su respaldo al entonces candidato Iván Cepeda, lo que hizo que la sanción trascendiera el ámbito académico español y generara reacciones en distintos sectores políticos.