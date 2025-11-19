Suscribirse

Política

Petro no ocultó su preocupación y destapó qué sector político lo quiere “encarcelar”: el mensaje generó revuelo

El mandatario sigue en confrontación con el Gobierno de Estados Unidos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
19 de noviembre de 2025, 8:51 p. m.
Gustavo Petro habla en entrevista sobre la crisis de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.
Gustavo Petro. | Foto: Captura de pantalla Presidencia

La recta final del gobierno del presidente Gustavo Petro parece que va a estar marcada por la confrontación con la administración de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Situación que se evidencia por los recientes mensajes que ha publicado el mandatario colombiano, quien sigue lanzando dardos a Trump y a funcionarios de alto nivel de su gobierno, como al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

Contexto: “Si usted es socialista, se muere de hambre”: Gustavo Petro soltó llamativa respuesta a críticas por sus gastos

La incomodidad de Petro se agudizó luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense tomara la determinación de incluirlo a él, a la primera dama Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y a su ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista Clinton.

Inclusive, esta semana el jefe de Estado habló de las primeras tareas que tendrá su equipo de abogados ante las autoridades norteamericanas para salir de la lista. Petro espera que Trump los “indemnice” a él y a su familia por los daños causados por estar con ese castigo.

Donald Trump Gustavo Petro
Donald Trump y Gustavo Petro. | Foto: AP / Presidencia

Entre tanto, un post que publicó este miércoles, 19 de noviembre, llamó la atención, ya que mientras hablaba del video del jefe de las disidencias de las Farc, Iván Mordisco, el presidente no ocultó su preocupación sobre un sector que, según él, lo quiere encarcelar.

“También los políticos colombianos uribistas y estadounidenses de la extrema derecha de la Florida me quieren encarcelar, ¿cuál es la diferencia? Son la misma cosa: gobernanza mafiosa”, dijo Petro.

Petro habló de la foto en la que se ve a Mordisco solo en una lancha.
Gustavo Petro e Iván Mordisco. | Foto: Getty Images / AFP

Y frente a Mordisco, manifestó: “Ya me tenía amenazado de muerte desde hace años. Incluso quiso matarme por órdenes mafiosas en el desfile del 20 de julio del 2024”.

“Su comprador de cocaína, el señor Alirio Zarate, alias el Runcho, no es la clase obrera y para él trabaja y derrocha la vida de sus hombres y de los menores de edad combatientes por el negocio con él y con los compradores extranjeros del coltán colombiano”, insistió el mandatario.

Finalmente, la relación entre Petro y Trump atraviesa por su peor momento, ya que no solo el presidente fue incluido en la lista Clinton, la cual tiene como consecuencia un bloqueo absoluto financiero, sino que también recibió un fuerte golpe por la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas.

Contexto: Más líos para Verónica Alcocer: piden a la Unión Europea investigar un presunto lavado de activos

Drástica medida que adoptó el Departamento de Estado de Estados Unidos, ya que Colombia no cumplió con la meta de erradicación de cultivos ilícitos de coca.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fuerte acusación del técnico de Australia contra la Selección Colombia tras caer goleado: “Muy decepcionado”

2. Vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reveló el momento más incómodo que vivió con su pareja 32 años mayor

3. Hallaron el cuerpo sin vida de menor desaparecida tras creciente súbita en Silvania

4. Consejo de Estado mantiene en su cargo a directora de Bomberos, fue negada una demanda que pedía anular su nombramiento

5. Detallan intento de robo a jugadores de la Selección Colombia en Miami: “los estaban siguiendo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroCárcel

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.