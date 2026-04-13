Viajes ilimitados por Suramérica: famosa aerolínea lanza pase anual de vuelos para explorar el continente pagando una sola vez

Desde hace unos días, la aerolínea JetSmart dio a conocer el lanzamiento de una nueva iniciativa que busca promover los viajes por Sudamérica, denominada “All You Can Fly”.

Se trata de una membresía anual con la que se espera transformar la forma de viajar en la región, permitiendo a los usuarios acceder a vuelos ilimitados durante 12 meses, mediante un pago único inicial, asumiendo únicamente las tasas e impuestos en cada trayecto reservado.

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Según explicó la compañía por medio de un comunicado, las reservas pueden realizarse hasta 24 horas antes del vuelo en rutas domésticas y hasta 72 horas antes en vuelos internacionales.

Por otro lado, señaló que el sistema está pensado para viajeros flexibles y espontáneos que buscan moverse con mayor libertad por Latinoamérica. “A través de esta membresía, los usuarios pueden canjear vuelos durante un año completo en cualquier ruta directa operada por la línea aérea, sin límite mínimo ni máximo de canjes, siempre sujeto a disponibilidad de vuelos”, precisó.

Turista buscando un nuevo destino para sus vacaciones. Foto: Getty Images

Frente a esta estrategia, Víctor Mejía, CCO de JetSmart Airlines, subrayó que “con All You Can Fly estamos presentando una forma completamente distinta de viajar en la región. Es un producto innovador que se alinea a nuestro modelo ultra low cost, respondiendo a un perfil de pasajero frecuente, que valora la flexibilidad, la espontaneidad y la posibilidad de decidir su próximo destino a último momento”.

En su fase de lanzamiento, la membresía cuenta con un valor anual especial de 1.616.900 COP, disponible para un número limitado de suscriptores. Con esta oferta, la aerolínea busca facilitar el acceso a los viajes aéreos por Suramérica, apostando por alternativas más simples, innovadoras y acordes con las nuevas formas de viajar.

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De esta manera, se abren nuevas oportunidades para todo tipo de viajeros: desde quienes desean descubrir un nuevo bar o restaurante en otra ciudad, hasta los amantes de la música que no quieren perderse un festival o concierto. También beneficia a los fanáticos del deporte que siguen a su equipo donde juegue, e incluso, a los viajeros que siempre están pensando en su próximo destino para disfrutar sus vacaciones.

Vale mencionar que esta atractiva iniciativa de JetSmart, fue presentada en el marco de la celebración por sus dos años de operación en Colombia, consolidándose como el tercer operador más relevante en el mercado doméstico y conectando al país a través de 21 rutas nacionales y 6 internacionales, ampliando las posibilidades de explorar el mundo sin que implique necesariamente excederse en gastos.