Maisak celebra el éxito imparable de su más reciente sencillo ‘Te entiendo’; su canción llegó a Feid y Maluma

Maisak, artista, compositor y una de las voces más versátiles de la nueva generación urbana, continúa marcando un momento decisivo en su carrera con el éxito de Te Entiendo, su más reciente sencillo, que se ha convertido en un fenómeno digital con más de 100.000 creaciones en TikTok utilizando su audio oficial.

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A este impacto se suma el crecimiento sostenido en plataformas: el videoclip ya supera 1 millón y medio de visualizaciones en YouTube y la canción acumula más de 1 millón de reproducciones en Spotify.

El alcance de Te Entiendo ha escalado aún más con la participación de figuras clave de la música como Maluma y Feid, quienes se unieron a la tendencia compartiendo sus propios videos en TikTok, amplificando el impacto orgánico del sencillo y conectándolo con nuevas audiencias a nivel global.

Este momento reafirma la conexión inmediata de la canción con el público, impulsada por una frase que se ha convertido en sello de la conversación digital:

“Si yo fuera mi ex tampoco me superaría”. Más que una línea memorable, se trata de una declaración que resume el espíritu del tema y que ha encontrado eco en miles de usuarios que la han adoptado para contar sus propias historias.

Te Entiendo propone una mirada distinta al despecho: lejos del rencor o la nostalgia, se sitúa en un lugar de seguridad emocional.

La canción retrata el instante posterior a una ruptura, cuando aparece la claridad y el reconocimiento del propio valor. Desde una narrativa honesta y directa, el sencillo conecta con quienes han vivido el proceso de soltar sin dejar de reconocer la importancia de lo que fue.

El impacto de Te Entiendo llega en un momento clave para el artista, quien ha venido fortaleciendo su perfil como intérprete y compositor dentro de la escena latina.

Tras su primera gira europea en 2026 y sus recientes colaboraciones, entre ellas su participación creativa en el álbum Bohemio de Nicky Jam, donde no solo coescribió varios temas, sino que fue artista invitado en Te Lloré, del cual también es coautor, Maisak proyecta un crecimiento sostenido que ahora se ve reflejado en la respuesta masiva del público.

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Te Entiendo no solo confirma su capacidad para conectar con nuevas generaciones, sino que lo posiciona como una de las propuestas con mayor proyección dentro del panorama actual de la música urbana y latina, anticipando el camino hacia su próximo álbum Vallenaticos Pa’ La Disco, previsto para septiembre de 2026.