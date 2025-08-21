Geely Riddara, la nueva pick-up eléctrica que llegó a Colombia ¿Qué tanta autonomía ofrece?

El mercado colombiano sigue recibiendo nuevas marcas y modelos que ayudan a dinamizar la amplia oferta que actualmente hay en el país.

En esta oportunidad, la Geely Riddara llegó a Colombia para entrar a competir en el segmento de las pick-ups eléctricas.

Se trata de una propuesta que conjuga potencia, tecnología, sostenibilidad y diseño. Su modelo insignia, la Riddara RD6, es una pick-up 100 % eléctrica que redefine el concepto de trabajo duro y movilidad inteligente.

Este vehículo ofrece tracción 4x4 inteligente, aceleración de 0 a 100 km/h en solo 4,3 segundos | Foto: Suministradas a Semana

Con una autonomía de hasta 455 kilómetros, tracción 4x4 inteligente, aceleración de 0 a 100 km/h en solo 4,3 segundos, capacidad de ascenso de hasta el 95 % y una capacidad de carga de hasta 1.030 kg, esta pick-up ofrece una combinación única de potencia, eficiencia y tecnología, pensada para enfrentar tanto condiciones exigentes como para una conducción responsable en entornos urbanos.

La llegada de Geely Riddara marca un hito en la industria automotriz nacional, pues su lanzamiento representa una oportunidad única en un segmento aún poco explorado en términos de electrificación: el de las pick-ups de nueva energía.

De acuerdo con cifras de ANDEMOS, durante 2024, los vehículos eléctricos, híbridos enchufables y no enchufables representaron apenas el 3 % de las matrículas registradas en el país dentro del segmento de pick-ups, lo que evidencia el enorme potencial de crecimiento y transformación que representa esta categoría.

Geely Riddara aterriza en el país respaldada por la solidez del Grupo Geely, uno de los conglomerados automotrices más grandes del mundo, que en 2024 superó las 3,33 millones de unidades vendidas, consolidándose como uno de los tres grupos de vehículos eléctricos con más ventas a nivel global.

En Colombia, la importación y distribución de la marca estará a cargo de CasaToro S.A. BIC, empresa con más de 90 años de trayectoria en el sector automotor, reconocida por su liderazgo, compromiso con la innovación y enfoque en la sostenibilidad.

Como importador oficial, CasaToro será la encargada del respaldo total en postventa, incluyendo talleres, repuestos, vehículos homologados y adquiridos directamente de fábrica, cumpliendo con todos los requisitos normativos del país.

Los vehículos de Geely Riddara, provenientes directamente del prestigioso Grupo Geely, se comercializarán exclusivamente bajo esta marca en Colombia, brindando a los compradores una opción única respaldada por la experiencia y la confianza que CasaToro ha construido a lo largo de décadas.

“Riddara no es solo una pick-up, es una declaración de futuro. Una herramienta de trabajo que combina potencia, eficiencia y sostenibilidad con el respaldo de un grupo automotor global”, expresó Nicolás Mejía, gerente de Geely Riddara en Colombia.

La llegada de Riddara complementa un sector que poco a poco ha venido apostándole a marcas y modelos de tecnologías limpias y en el que la transición a la electricidad no ha sido tan rápida como en el caso de los automóviles o SUV’s, donde los modelos a baterías han tenido un mayor crecimiento.