El ostentoso circuito que inauguró BYD para impulsar las carreras de carros eléctricos: se pueden sumergir los vehículos

BYD inauguró oficialmente su circuito todoterreno en Zhengzhou, uno de los primeros en China diseñado específicamente para vehículos de nueva energía (NEV).

El circuito refleja el concepto de BYD de “Tecnología para Todos”, sirviendo como espacio para carreras en pista, entretenimiento de pilotos profesionales y diversas experiencias en circuito, con el objetivo de fomentar la cultura de los NEV.

El circuito incluye ocho zonas de experiencia, que van desde duna interior, anillo de baja fricción, plataforma de empuje, paddock dinámico, pista de carreras, parque todoterreno, hasta área de camping.

BYD inauguró oficialmente su circuito todoterreno en Zhengzhou. | Foto: Suministrada por BYD

A diferencia de los diseños convencionales de una sola pista, el Circuito Todoterreno BYD Zhengzhou ofrece una experiencia única que integra cruces de agua, ascenso de dunas, conducción todoterreno, entre otros, permitiendo a los visitantes explorar diversos escenarios en un solo lugar.

Con una caída vertical de 29,6 metros y una pendiente de 28 grados, la duna interior de Zhengzhou ha sido certificada por Guinness World Records como la instalación más alta y grande para pruebas de ascenso de dunas con automóviles.

Construida con 6.200 toneladas de arena para imitar la composición granular del Desierto de Alxa, ofrece una experiencia auténtica de conducción sobre dunas para todos.

Con una caída vertical de 29,6 metros y una pendiente de 28 grados, la duna interior de Zhengzhou ha sido certificada por Guinness World Records como la instalación más alta y grande para pruebas de ascenso de dunas con automóviles. | Foto: Suministrada por BYD

La piscina para cruces de agua, de 70 metros de longitud, está diseñada exclusivamente para el Yangwang U8. A través del vidrio de observación subacuático, los visitantes pueden ver cómo el vehículo avanza, gira o retrocede en el agua sin esfuerzo, bajo el control de la plataforma e4, que ha redefinido el estándar de seguridad en escenarios de conducción extrema.

Además de ofrecer experiencias de conducción excepcionales, el circuito también funciona como un lugar ideal para demostrar tecnologías de seguridad en vehículos de nueva energía (NEV). La Plataforma de Empuje (Kick-Plate) simula condiciones de carretera helada con una superficie de cemento húmeda y pulida. Mediante placas de succión móviles que imitan la pérdida de control, permite a los conductores experimentar situaciones de emergencia en un entorno controlado.

El Círculo de baja fricción, la primera pista circular de 44 metros de diámetro en China, está compuesto por 30.000 ladrillos de basalto lisos y cuenta con una superficie cubierta por 3 mm de agua.

Esto garantiza un coeficiente de fricción constante, similar al del hielo y la nieve. Los usuarios pueden lograr fácilmente derrapes estables gracias a la respuesta electrónica a nivel de milisegundos de BYD y al sistema inteligente de control del vehículo, brindando a todos la diversión del derrape.

De la pista de carreras a la diversión todoterreno

La pista de carreras de 1.758 metros incluye nueve curvas y un tramo recto de aceleración de 550 metros. Los conductores pueden disfrutar de la emocionante aceleración en la recta o poner a prueba la precisión de la dirección de los vehículos en curvas extremas.

El paddock dinámico de 15.300 metros cuadrados cuenta con más de una docena de escenarios, como slalom estándar, prueba del alce y estacionamiento automatizado, mostrando toda la gama de la tecnología inteligente de BYD.

Un total de 27 escenarios todoterreno, que van desde niveles para principiantes hasta avanzados, permiten que la diversión del off-road sea accesible a un público más amplio. Incluso un SUV urbano puede atravesar con confianza terrenos de nivel principiante gracias a la tracción inteligente en las cuatro ruedas.

BYD tiene dos circuitos más por inaugurar

Además del Circuito de Zhengzhou, los circuitos de BYD en Hefei y Shaoxing también abrirán próximamente. Cabe destacar que el área todoterreno en Shaoxing abarca 809 hectáreas a una altitud de 500 metros.

La piscina para cruces de agua, de 70 metros de longitud, está diseñada exclusivamente para el YANGWANG U8. | Foto: Suministrada por BYD

Así mismo, BYD y la Federación China de Automovilismo y Motociclismo (CAMF) anunciaron oficialmente el New Track Scheme para acercar la cultura de las carreras a un millón de personas y formar a 100 pilotos profesionales.

“Los circuitos de BYD acelerarán la profesionalización de los eventos de carreras de NEV en China y transformarán la cultura automotriz del país”, afirmó Guojun Zhan, presidente de CAMF.