Cuando un conductor enciende su vehículo y nota que la luz o testigo EPC se enciende en el tablero, la preocupación es inmediata. Este aviso luminoso no solo indica una posible falla, sino que también puede afectar el desempeño del automóvil.

¿Qué significan que se encienda la señal EPC en el tablero?

EPC son las siglas de Electronic Power Control, un sistema electrónico de control de potencia presente en muchos vehículos del Grupo Volkswagen (VW, Audi, SEAT y Skoda). Esta luz de advertencia indica que hay un problema en el sistema de aceleración, lo que puede generar una respuesta irregular del motor e incluso la activación del “modo de emergencia”, limitando la potencia para evitar daños mayores.

El sistema EPC está vinculado a varios componentes clave del motor, como el acelerador electrónico, la válvula del motor, los sensores de posición del pedal y la unidad de control del motor (ECU).

Por lo tanto, cuando la luz EPC se enciende, puede haber una variedad de razones detrás del problema.

Es importante atender esta señal de inmediato. | Foto: Getty Images

Principales causas de la luz EPC encendida

Existen diversas razones por las que este indicador puede activarse. Algunas de las más comunes son:

1. Problemas en el cuerpo de aceleración

Si el cuerpo de aceleración (mariposa) está sucio o defectuoso, el flujo de aire hacia el motor puede verse afectado, lo que provocará una respuesta inadecuada al presionar el pedal.

2. Falla en los sensores del pedal del acelerador

Los sensores que monitorean la posición del pedal envían información a la ECU para regular la inyección de combustible. Un sensor dañado puede generar una aceleración inconsistente o errónea.

3. Problemas en la unidad de control del motor (ECU)

Si la ECU presenta fallos, puede interpretar datos incorrectos y activar la luz EPC. En algunos casos, una reprogramación o actualización del software puede solucionar el problema.

4. Fallos en el sistema de encendido

Bujías defectuosas, bobinas de encendido en mal estado o cables deteriorados pueden hacer que el motor funcione de manera ineficiente, activando la alerta EPC.

5. Problemas en el sistema de frenos

Dado que el sistema EPC también está vinculado al control de estabilidad y frenos, un sensor ABS defectuoso o un interruptor de freno dañado pueden provocar la aparición de esta luz.

El sistema EPC está instalado en gran medida en autos Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. | Foto: Getty Images

¿Es seguro conducir con la luz EPC encendida?

Si bien el vehículo puede seguir funcionando con la luz EPC activada, es importante no ignorarla. En muchos casos, el auto entra en “modo de emergencia”, reduciendo la potencia para evitar daños mayores. Si esto sucede mientras se conduce, lo ideal es buscar un lugar seguro para detenerse y evitar forzar el motor.

Conducir prolongadamente con esta advertencia encendida puede agravar la falla inicial y generar averías más costosas.

Cómo solucionar la luz EPC en el tablero

Para corregir este problema, se recomienda seguir los siguientes pasos:

1. Realizar un escaneo del vehículo

La mejor manera de diagnosticar la causa exacta es conectando un escáner OBD-II al puerto del vehículo. Este dispositivo leerá los códigos de error almacenados en la ECU y proporcionará información detallada sobre el problema.

2. Revisar el sistema de aceleración

Limpieza o reparación del cuerpo de aceleración y los sensores relacionados pueden ser clave para solucionar la luz EPC.

Los testigos de advertencia en el tablero de un carro son indicadores cruciales que alertan a los conductores sobre problemas potenciales en el vehículo. | Foto: Getty Images

3. Verificar el sistema de encendido y frenos

Se deben inspeccionar bujías, bobinas y sensores de frenos para descartar que sean los causantes de la alerta.

4. Reiniciar la ECU