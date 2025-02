Conductores en Bogotá recibieron ‘baldado de agua fría’ por parte del alcalde Galán; también dio fecha para nuevo pico y placa

¿Qué pasará con el pico y placa en Bogotá?

“La apuesta sí es modificarlo, pero no tan rápido. No creo que sea este año porque tenemos muchas obras por delante. Este año vamos a tener un 30 % más de frentes de obra en Bogotá que el año pasado, para que se hagan una idea. Estamos transformando a Bogotá para cambiarle la cara a la ciudad definitivamente”, dijo Galán a Canal Capital.

Restricción de parrillero en moto

Frente a esto, el propio Galán indicó que aunque no descarta estudiar esta restricción; sin embargo, dejó claro que en el pasado no fue tan efectiva y no sirvió para contrarrestar la ola de inseguridad en la ciudad.

“Hay varios estudios que apuntan a que experiencias pasadas, donde se prohibió el parrillero en Bogotá, no fueron efectivas. (...) No lo vamos a descartar de plano, estudiemos si en algunas zonas, con algunas condiciones, se puede implementar, para que no afectemos a quienes no tiene nada que ver con esto. Yo siempre le he dicho a mi equipo, tomemos decisiones con base en evidencia”, añadió Galán.