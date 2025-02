Un Twingo y un Spark se le midieron a subir la loma más viral de TikTok: así le fue a estos carros escalando la popular vía

Un Twingo y un Spark se le midieron a la loma más viral de TikTok

Renault Twingo salió victorioso

Chevrolet Spark: sufrió, pero coronó

“Sube o no sube, sube o no sube. Tocó primera, nos fuimos. No, ese carrito se quedó y me quedé yo también. Si ven que es que no saben subir. Me quedé, me quedé. Ese carrito se quedó”, se escucha en la primera parte del video, justo antes que el conductor del Spark los sorprendiera con la siguiente maniobra.