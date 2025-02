Esta es la subida casi imposible para carros y motos en Colombia; hasta los domiciliarios le tienen miedo y prefieren no ir

No importar la marca ni las características del vehículo, muchos conductores simplemente no pueden con la subida. | Foto: Captura de pantalla video compartido en Instagram.

La loma de San José, en Sabaneta, una subida casi imposible

“El problema cuando uno Sube..es rezar que nadie baje...porque hay que subirla algunas veces invadiendo el carrillo de bajada”, “No es para cualquier carro o moto , y lloviendo menos”, “Como se ve gente comentando que no conocen esa loma, no ven el tipo de pendiente que tiene? El video lo está. Grabando desde un edificio que ya está en la loma ósea que no se el grado de inclinación que tiene y cuando llueve se dificulta en subir, el problema es que no hicieron una planificación para hacer esa vía. He visto cómo se devolvieron volquetas y camiones de trasteos en esas lomas como para que digan que son malos pilotos”, son lagunos de los comentarios que se encuentran en los videos.