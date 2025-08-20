Suscribirse

Tatequieto a agentes de tránsito y salvavidas a quienes se les olvida el certificado de la revisión técnico mecánica

Aunque este es un trámite obligatorio, la Ley señala un procedimiento para poder corroborar si cualquier vehículo cuenta con la revisión técnico mecánica.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

20 de agosto de 2025, 1:51 p. m.
Movilidad en Bogotá en la primera semana de pico y placa todo el día puesto de control policía de tránsito Comparendo Bogotá enero 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina
Las autoridades tienen claro cuál es el procedimiento en caso de que un conductor no porte el certificado de la revisión técnico mecánica. | Foto: Guillermo Torres /Semana

A la hora de sacar un vehículo a las calles es indispensable contar con ciertos documentos que son obligatorios en caso de que las autoridades de tránsito los lleguen a solicitar.

La tarjeta de propiedad, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT-, la licencia de conducción y la revisión técnico mecánica, son algunos de los documentos que deben estar al día y sobre los cuales recae la duda si se deben tener físicamente, si las autoridades pueden revisarlos a través del RUNT o si cabe la posibilidad de hacerlos llegar en caso de haber sido olvidados.

Contexto: Este es el significado del trapo amarillo en una moto que todo conductor debería conocer
Revisión técnico-mecánica / Revisión de un carro / Revisión carro / Mecánico / Mecánico carro / Mécanico de carros
La revisión técnico mecánica es obligatoria para cualquier vehículo matriculado en Colombia. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En este sentido, hay un caso puntual y vincula directamente a la revisión técnico mecánica, certificado que muchos portan en físico o lo guardan en su correo electrónico y que, según el experto en normas de tránsito, el Señor Biter, puede confundir a los conductores a la hora de ser requeridos por los agentes o policías.

¿Qué pasa si no tiene en físico el certificado de la revisión técnico mecánica?

Según explicó el experto en sus redes sociales, la Ley es clara y da la explicación correcta para que tanto las autoridades, como los conductores de cualquier vehículo a los que se les exija la revisión técnico mecánica, sepan cómo deben actuar en caso de solicitar el famoso certificado.

Biter indicó que en el parágrafo segundo, del Artículo 111, del Decreto 2106 de 2019, se deja claro cómo debe ser el proceder de las autoridades, dando un beneficio a los conductores que no portan el documento de forma física o digital.

Eso sí, no exime de la responsabilidad de tener este trámite al día, lo cual es obligatorio para todos los vehículos después de cierto tiempo de matriculados.

Contexto: ¿Qué hacer cuando se enciende la luz EPC en el tablero? Hay que actuar de inmediato
Revisión técnico-mecánica / Revisión de un carro / Revisión carro / Mecánico / Mecánico carro / Mécanico de carros
La revisión técnico mecánica debe ser consultada en el RUNT. | Foto: Getty Images

“La autoridad de tránsito deberá realizar la consulta a través del RUNT, del cumplimiento de la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes, por lo tanto no podrá exigir el certificado físico de la revisión técnico mecánica”, dice la norma citada por Biter.

El experto colocó un ejemplo sobre cuál debe ser el comportamiento de la autoridad y del conductor en ese escenario.

“Si en dado caso, voy en mi carro, moto o vehículo de servicio público, lo que sea, y resulta que no tengo medio físico ni medio tecnológico para demostrar que sí tengo la revisión técnico mecánica al día, y en dado caso que el agente me pida la revisión y no se la entregue, en ningún momento podrá hacerme un comparendo por no mostrárselo ni en físico ni en digital ni en nada, pues como lo dice aquí, es deber de la misma autoridad verificar, no mía como conductor”, señaló Biter.

Contexto: Vehículos eléctricos: fabricante chino anuncia importante apuesta para 2027
Movilidad en Bogotá en la primera semana de pico y placa todo el día puesto de control policía de tránsito Comparendo Bogotá enero 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina
Comparendo policía de tránsito Bogotá | Foto: Guillermo Torres /Semana

En este sentido, es claro que los conductores no están obligados a recurrir a su correo electrónico o a un documento impreso en caso de que los agentes le exijan el certificado de la revisión técnico mecánica y que serán los agentes los encargados de recurrir al RUNT para comprobar si el vehículo en cuestión tiene al día este trámite, de lo contrario, no se podrá imponer ninguna orden de comparendo.

