Renunció Andrés Camilo Pardo a la vicepresidencia de la Agencia Nacional de Infraestructura, lo habían relacionado con el petrismo

Un nuevo nombramiento se cayó en el Gobierno de Abelardo De La Espriella. Se trata de Andrés Camilo Pardo Jiménez, quien renunció a la Vicepresidencia Corporativa de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) luego de dos días en el cargo.

Tras fuerte llamado de Abelardo De La Espriella a ministra de las TIC, renunció secretaria general; trabajó en el gobierno Petro

“De manera atenta me permito presentar mi carta de renuncia a partir del día de hoy 16 de agosto de 2026 al cargo que ostento actualmente como Vicepresidente de Agencia, Código E2, Grado 05, adscrito a la Vicepresidencia de Gestión Corporativa, cargo perteneciente a la planta global de la Agencia Nacional de Infraestructura; cargo que he venido desempeñando con responsabilidad, entereza y compromiso”, dijo.

Le agradeció al presidente Abelardo De La Espriella por haberlo tenido en cuenta para este cargo y servirle al país. “Me retiro con gratitud, y con el corazón lleno de esperanza por el futuro de nuestra nación. La responsabilidad podrá terminar, pero el compromiso con Colombia permanece”, aseguró Pardo. Y le deseó a la ANI y a todo su equipo éxitos en los retos que enfrentará el país.

El nombramiento se había hecho el pasado 14 de agosto. La renuncia ya fue aceptada por el presidente de la entidad, Ricardo Ayerbe Pino.

Una de las razones por las que Pardo habría salido del cargo es porque se conoció que tendría cercanía con algunos sectores del petrismo, entre ellos, el exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Desde sectores cercanos al abelardismo habían reclamado por este nombramiento, pues consideraban que era bastante cercano al gobierno anterior, lo que lo condicionaba para hacer parte del equipo de Abelardo De La Espriella.

El presidente Abelardo De La Espriella había pedido revisar los nombramientos. Foto: Foto Armada

No se trata del único nombramiento de este tipo que se ha caído por cercanías con el gobierno anterior. Carlos Eduardo Sepúlveda había sido nombrado como director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Según argumentaron, había trabajado en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo de Petro, por lo que el Gobierno se decantó por Julián Buitrago para ese cargo.

Otra de las que tuvo que renunciar por hechos similares fue Magda Yolima Amaya Arévalo, quien había sido nombrada hace pocos días como secretaria general del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

El presidente De La Espriella le había solicitado a su ministra TIC revisar los nombramientos de su equipo para verificar los antecedentes y actuaciones.

“Ministra Alexandra Falla, por favor revise de inmediato los nombramientos que se estén adelantando dentro de su equipo y verifique rigurosamente los antecedentes y actuaciones de quienes aspiren a integrar este Gobierno. Si encuentra situaciones incompatibles con nuestros principios y lineamientos, proceda de conformidad. Los cargos públicos exigen coherencia, idoneidad y compromiso absoluto con el país”, aseguró.