Economía

Precio del dólar este sábado 27 de junio: así se está moviendo en casas de cambio

Este es el valor de la divisa y los factores que influyen en su movimiento.

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Redacción Semana
27 de junio de 2026 a las 3:47 p. m.
La cotización de la divisa estadounidense registra nuevos movimientos que podrían impactar el precio de productos importados, viajes, créditos y otros sectores de la economía.
La cotización de la divisa estadounidense registra nuevos movimientos que podrían impactar el precio de productos importados, viajes, créditos y otros sectores de la economía. Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar es una de las divisas más fuertes del mundo y durante los últimos días ha registrado un comportamiento volátil en Colombia, como respuesta a una combinación de factores internacionales y locales.

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La fluctuación responde a la dependencia de los precios del petróleo, la incertidumbre geopolítica, las decisiones sobre las tasas de interés y los cambios en la percepción de riesgo país, elementos clave que mueven diariamente la oferta y la demanda de divisas.

En medio de esta situación, cada vez son más los inversionistas y ahorradores que buscan alternativas para hacer crecer su dinero invirtiendo en divisas fuertes, como el dólar. Por ello que están atentos a los cambios en el precio.

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La moneda estadounidense sigue marcando el pulso de la economía y cualquier variación en su precio puede tener efectos en el bolsillo de los colombianos. Foto: Getty Images

Las casas de cambio permiten la adquisición de divisas, ya sea para ahorrarlas o gastarlas fuera del país. Su función principal es facilitar el intercambio de dinero de otros países. Aquí le contamos cómo ha variado la divisa en estos establecimientos.

Precio del dólar hoy en casas de cambio: así se mueve este sábado

Análisis del mercado cambiario para este sábado 27 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.528 y de venta de $3.646.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá$ 3.574$3.634$60
Cali$ 3.440$3.675$235
Cartagena$3.500$3.720$220
Cúcuta$3.540$3.595$55
Medellín$3.524$3.646$122
Pereira$3.550$3.640$90
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La cotización del dólar continúa siendo uno de los indicadores económicos más observados. Consumidores, empresarios e inversionistas permanecen atentos a los cambios en la divisa. Foto: Banco Unión

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

FechaCompraVentaTRM
Sábado 27 de junio de 2026$ 3.528$ 3.646$ 3.443
Viernes 26 de junio de 2026$ 3.533$ 3.649$ 3.433
Jueves 25 de junio de 2026$ 3.544$ 3.660$ 3.428
Miércoles 24 de junio de 2026$ 3.542$ 3.660$ 3.425
Martes 23 de junio de 2026$ 3.544$ 3.645$ 3.406
Lunes 22 de junio de 2026$ 3.515$ 3.649$ 3.459
Domingo 21 de junio de 2026$ 3.558$ 3.679$ 3.459
Sábado 20 de junio de 2026$ 3.565$ 3.679$ 3.459

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash$3.570$ 3.620$ 50
Cambios Kapital$3.580$ 3.610$ 30
Cambios Vancouver$3.620$ 3.630$ 10
Punto Dollar$3.550$ 3.680$ 130
Smart Exchange$3.550$ 3.630$ 80

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial.

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

Inflación
Conozca cuánto vale la moneda estadounidense en los establecimientos profesionales del cambio. Foto: stock.adobe.

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.