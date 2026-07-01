Dólar abrió a la baja en Colombia: precio oficial para este miércoles 1 de julio

El dólar inició la cotización de este 1 de julio en un precio de $3.413, lo que significó una baja de $27 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.440.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $3.417. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.406. El precio promedio es de $3.409.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 11,50 millones, registrando además un volumen promedio de 605,26 millones.

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A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa estadounidense con una cesta de otras seis monedas, registra hoy un comportamiento a la baja, pues presenta una variación de 0,18 %, hasta las 101,142 unidades.

Así está fluctuando la moneda hoy. Foto: Banco Unión

La creación de empleo en el sector privado pierde impulso en EE. UU.

La creación neta de empleos en el sector privado de Estados Unidos perdió impulso en junio, según la encuesta periódica ADP/Stanford Lab publicada el miércoles, ligeramente por debajo de las expectativas de los mercados.

Según este barómetro, las empresas privadas crearon en conjunto 98.000 empleos en junio, frente a 122.000 en mayo.

Los inversores esperaban algo más de 110.000, de acuerdo con el consenso publicado por Trading Economics.

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“Sabemos que la gente tarda más en encontrar trabajo, pero también observamos que algunos sectores tienen dificultades para encontrar la mano de obra necesaria”, señaló la economista responsable de la encuesta, Nela Richardson, citada en un comunicado.

“Por ahora, esto se traduce, en términos generales, en una desaceleración de la creación de empleo”, añadió.

Entre los sectores, la minería perdió 5.000 puestos y la manufactura sumó 5.000 empleos.

La creación de empleo en el sector privado pierde impulso en EE.UU. Foto: Getty Images

El empleo en educación y servicios de salud aumentó en 48.000 puestos, pero los rubros de ocio y hostelería solo ganaron 2.000 empleos.

Aunque con alcance limitado, los datos de ADP permiten tomar el pulso al mercado laboral estadounidense antes de la publicación oficial de las cifras de empleo, prevista para el jueves.