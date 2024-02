“Afirmar que la insulina adelgaza es irrespetar a los pacientes”: vocera de enfermos con diabetes critica desconocimiento de Petro

Érika Montañez: El tema es complejo. En agosto pasado publicamos alertas de desabastecimiento porque la propia industria nos comunicó problemas que estaba teniendo con tres insulinas, especialmente una muy vendida en Colombia, Degludec; también Victoza, que es la que confundió el Presidente Petro, y Tresiba. Afirmaron que en noviembre de 2023 se regularía de nuevo el abastecimiento. Y en octubre quisimos hablar con el viceministro de salud, Jaime Urrego, para que explicara qué pasaba, pues había casos en los que se reportaba que el operador farmacéutico no entregaba los medicamentos. Pero, hasta ahora Minsalud no nos ha dado un espacio.

E.M.: Sanofi reportó que tuvo un problema en su planta de Alemania que hace que se demore el lote de entrega para Colombia, pero que establecieron una fecha con el Invima para que a mediados de marzo estuviera resulto el problema, siempre y cuando el Invima acelere procesos de ingreso. Otro laboratorio, Novo Nordisk, dijo que tienen disponibilidad del medicamento. Lo que nos preguntamos

es por qué el operador farmacéutico no compra la insulina y no la tiene disponible en los canales institucionales y privados. Y aún no hay respuestas. Nosotros hicimos la pregunta con Cruz Verde y nos reportaron que sí había escasez.