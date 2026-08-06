El curioso pueblo de Antioquia donde salir en pijama puede hacerle ganar hasta $ 5 millones; celebran el Día Mundial de la Pereza

En Colombia abundan las fiestas tradicionales, pero también existen celebraciones que sorprenden por ser tan originales. Una de ellas se hace en Itagüí, Antioquia, donde cada año el descanso y los momentos de ocio se convierten en los protagonistas con la conmemoración del Día Mundial de la Pereza, una actividad que reúne a familias, empresas, colectivos y ciudadanos alrededor de un llamativo desfile de camas y comparsas.

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La iniciativa hace parte de la versión 35 de las Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura, organizadas por la Alcaldía de Itagüí. Este año, el desfile, que se realizará el próximo 16 de agosto por las calles del centro del municipio, promete volver a llenar el recorrido de creatividad, humor y color con propuestas hechas por los participantes.

Según explicó la administración municipal, se trata de un recorrido “en el que las camas dejan de ser objetos para transformarse en expresiones artísticas y conceptuales que reivindican el derecho a la pereza, el descanso y el ocio creativo”.

La convocatoria está abierta para personas naturales, empresas y dependencias de la administración municipal. Para participar, es necesario conformar una delegación de entre cinco y 20 integrantes, realizar la inscripción en la página del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí, y presentar una propuesta creativa con el nombre de la cama, la temática y su justificación.

Además del reconocimiento, los participantes podrán competir por premios económicos. Tanto en la categoría de personas naturales y entidades sin ánimo de lucro como en la empresarial, las tres propuestas más creativas recibirán incentivos. El primer lugar obtendrá cinco millones de pesos, el segundo, tres millones y el tercero, dos millones.

A través de sus redes sociales, la Alcaldía invitó a toda la comunidad a sumarse a esta tradición con un mensaje cargado de humor: “¡Alista tu pijama y saca a rodar la cama que se vino el desfile del Día Mundial de la Pereza en Itagüí, 20 millones en premios y la inscripción es gratis en la web del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte!”, publicó la entidad.

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Así, la administración recordó que la inscripción es gratuita y destacó que se trata de una actividad con años de historia e identidad completamente de la región. Asimismo, invitó a familias, negocios, organizaciones, colectivos culturales y grupos de amigos a decorar sus camas y preparar sus comparsas antes del cierre de las inscripciones, previsto para el próximo 9 de agosto.

El objetivo es mantener viva una celebración que, lejos de promover la inactividad, exalta el descanso como parte de la cultura local.