Laura Sofía lucha por su vida: denuncian que Salud Total no le autorizó tratamiento

Laura Sofía Orozco Mejía tiene 22 años y batalla por su vida en una unidad de ciudadanos intensivos en Bogotá. La paciente llegó a estado crítico por una aparente negligencia de Salud Total, de acuerdo con la denuncia de sus allegados en SEMANA.

Su mamá, Yackeline Andrea Mejía, contó que la joven fue diagnosticada en 2014 con epilepsia: “Convulsionó por primera vez a los 14 años”. Desde entonces, ha llevado su tratamiento en su ciudad, en Ibagué, y en la capital del país.

La situación empeoró el año pasado cuando la EPS en la que está afiliada la paciente, Salud Total, se abstuvo de entregarle un tratamiento completo porque, supuestamente, no lo tenía disponible. Hoy padecen los efectos de esta medida, de acuerdo con la familia.

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Un especialista le recetó tres medicamentos para mejorar las condiciones de vida de la mujer, pero solo le entregó dos: “Salud Total le negó a mi hija ese tratamiento”. Se trata de levetiracetam, lamotrigina y lacosamida. Este último no ha sido suministrado.

“Debe consumir los tres medicamentos porque tiene un problema serio de epilepsia. Ya los medicamentos no le funcionan. Es un coctel de medicamentos que, sí o sí, debe tomarse juntos para poder que no convulsione”, agregó la mamá de la paciente en SEMANA.

Ella también contó: “Tampoco le volvieron a dar la cita con neurología. Yo la inscribí a la Liga Colombiana de Epilepsia, la veía el epileptólogo en Bogotá. El año pasado se acabó el convenio de Salud Total con la Liga Colombia de Epilepsia. No hemos podido conseguir la cita”.

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SEMANA contactó a Salud Total y se respondió que el objetivo es ayudar a la paciente: “La vamos a remitir para que revisen los servicios que está recibiendo o requiere. Salud Total EPS es respetuosa de la historia clínica de todos sus afiliados, la cual es reservada y privada. En ese sentido, no habrá ningún tipo de declaración o comunicado a ningún medio”.