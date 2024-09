Lo último | Supersalud abre investigación a la EPS Salud Total por fallas en la entrega de medicamentos

La Superintendencia Nacional de Salud anunció este miércoles el inicio de una investigación con fines sancionatorios contra la EPS Salud Total, luego de encontrar al menos once presuntos incumplimientos a las normas del Sistema de Salud.

Estos van “desde no garantizar la entrega oportuna de medicamentos a sus afiliados, la atención inadecuada a adultos mayores y mujeres en embarazo, el reporte de información inconsistente, pagos inexactos de facturación hasta el uso indebido de los recursos de la salud por préstamos y anticipos a su proveedor de medicamentos”, indica el órgano de control.

Caos en la salud: la intervención del Gobierno a las EPS no funcionó. Las quejas se dispararon y las pérdidas económicas van en aumento

Contexto: Caos en la salud: la intervención del Gobierno a las EPS no funcionó. Las quejas se dispararon y las pérdidas económicas van en aumento

Otras grave falla está relacionada con la entrega de medicamentos: en el informe de auditoría se estableció que, con corte a marzo 2024, “había un total de 15.397 medicamentos que después de 90 días no habían sido entregados, superando la fecha oportuna de suministro”.

La no entrega de tratamientos farmacológicos o la entrega con faltantes “afecta directamente la gestión del riesgo en salud, que es una función de la EPS y provoca que injustamente el afiliado tenga que asumir el costo del medicamento no entregado, lo obliga a tener que hacer trámites que no le corresponden y, lo peor, aumenta la carga de la enfermedad y de los gastos en salud en los pacientes”, dijo el Superintendente Nacional de salud, Luis Carlos Leal Angarita.