La presentadora Susy Mora hace conmovedora confesión relacionada con su salud mental y su hospitalización en clínica psiquiátrica, “muy dopada”

La reconocida periodista y presentadora Susy Mora hizo una difícil confesión sobre una complicada etapa personal que ha conmovido a muchos de sus seguidores. A través del más reciente capítulo de su pódcast Ir al fondo, reveló por primera vez en redes sociales su estancia durante más de 20 días en una clínica psiquiátrica, donde pasó por un proceso complejo. Durante el duro testimonio, la presentadora aseguró que los primeros días de la hospitalización estuvo “muy dopada”.

Como parte de su experiencia, afirmó que el deporte fue una de las actividades que le permitieron salir adelante. Por medio de su pódcast, Mora destacó la importancia de visibilizar y normalizar las enfermedades mentales, invitando a quienes padecen condiciones similares a pedir apoyo sin temor. La paisa es reconocida a causa de su paso por Caracol Televisión, RCN Televisión, Radioactiva y Los 40 Principales, fuera de su pasión por el atletismo y el ciclismo.

Emotivo consejo

| Foto: GETTY IMAGES

El reconocido actor británico Daniel Radcliffe, quien encarnó al icónico Harry Potter durante una década en las películas originales, ha enternecido a la comunidad de los fanáticos de la saga de J. K. Rowling. Le envió una carta de apoyo y consejos a Dominic McLaughlin, de 11 años, quien será el nuevo Harry Potter en la próxima serie de HBO. En una entrevista para Good Morning America, Radcliffe contó que decidió escribirle a Dominic, quien tiene su misma edad cuando comenzó a interpretar al mago, deseándole que se divirtiera aún más que él durante su etapa de las películas.

Radcliffe aclaró que no tiene intención de volver a interpretar al personaje ni hacer cameos en la serie, ya que la producción ha optado por romper con el pasado para ofrecer una nueva visión fresca. Ante la emotiva carta y consejos, Dominic respondió con otra misiva, generando un intercambio tierno entre ambos actores.

La serie, cuyo rodaje comenzó en julio de 2025 en los estudios Warner Bros. de Leavesden, Reino Unido, adaptará fielmente cada uno de los siete libros en siete temporadas y se estrenará en 2027 en HBO Max, prometiendo traer de nuevo la magia de Hogwarts. Además de Dominic McLaughlin como Harry, el reparto incluye a Paapa Essiedu como Severus Snape, John Lithgow como Albus Dumbledore y Nick Frost como Rubeus Hagrid, personajes trascendentales para esta nueva etapa.

¡Baby boom!

| Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API/ COLPRENSA

En el mundo del entretenimiento colombiano, se vive un verdadero baby boom, con varias figuras destacadas anunciando la llegada de nuevos integrantes a sus familias. Entre los más recientes se dio el del embarazo de Marcela García, exreina del Carnaval de Barranquilla y reconocida influencer. Por medio de sus redes sociales, reveló que espera a su segundo hijo. La noticia fue recibida con gran alegría por sus seguidores, quienes destacaron la felicidad en su entorno familiar y su historia de amor con Sergio Chams, con quien se casó en 2021 y tiene a su pequeña Fátima, nacida en 2023.

Asimismo, Gregorio Pernía y Paola Jara celebraron el nacimiento de sus hijos, sumándose a esta ola de buenas noticias en la farándula colombiana. Jessi Uribe, por su parte, confirmó la llegada de su quinto hijo en medio de un contexto de renovadas energías y proyectos personales y profesionales.

Viviendo en hoteles

| Foto: GETTY IMAGES

El actor estadounidense Kevin Spacey, reconocido por su personaje en House of Cards, vuelve a dar de qué hablar luego de haber concedido una entrevista a The Telegraph en la que se sincera sobre su vida actual tras haber enfrentado durante años acusaciones de conducta sexual inapropiada. A sus 66 años, confesó que desde hace varios años no cuenta con un hogar fijo y vive entre hoteles y alojamientos, trasladándose constantemente en busca de trabajo.

En la dura entrevista, Spacey relató que su residencia en Baltimore fue vendida en una subasta, y sus pertenencias más preciadas se encuentran guardadas en una bodega mientras espera que la situación mejore económicamente para poder volver a establecerse. Aun sin haber sido condenado y pese a haber sido declarado inocente en algunos procesos, admitió que los gastos legales han sido astronómicos y superan con creces los ingresos que obtuvo en su época dorada de actuación.

La mujer de Francisco el Hombre

| Foto: ARMONIKA

Francisco el Hombre es uno de los personajes más entrañables de la cultura caribe, pero muy pocos conocen su historia, que esta semana llega a la pantalla chica. La producción, de 15 capítulos, fue lanzada este viernes y se podrá ver por Telecafé. Será protagonizada por Priscilla Gómez, Víctor José Navarro y Éibar Gutiérrez. La actriz y bailarina profesional debutará interpretando a tres mujeres de distintas épocas –Clementina (1903), Caroline (1930) y Celeste (1950)–.

La joven artista había tenido un reciente éxito profesional al participar en La traviata del Royal Opera House en Londres. También ha trabajado en televisión en una serie de Disney+ y formó parte de una producción sobre la vida de Selena Quintanilla para Stars e ITV en Estados Unidos. “Este proyecto significó volver a mi origen, a mis raíces y a lo que me hace tan auténtica: la costeñidad. Mi sueño es seguir dándoles voz a mujeres cuyas historias merecen ser contadas y que me inspiran profundamente”, le dijo Gómez a SEMANA.

¿Sin jurados?

| Foto: AFP

La crisis de Miss Universo 2025 parece no parar. A pocas horas de su celebración, se conoció la renuncia de dos de sus jueces en medio de graves señalamientos sobre la transparencia del concurso. Omar Harfouch, pianista y compositor, decidió apartarse alegando la existencia de un comité paralelo que habría elegido a las 30 finalistas, entre más de 130 concursantes, sin la participación ni conocimiento del jurado oficial. Harfouch denunció un presunto “conflicto de interés”, ya que este comité incluyó a personas con vínculos personales y románticos con algunas concursantes y mantuvo en secreto los resultados de la preselección.

El mismo juez reportó, además, haber sostenido una conversación “irrespetuosa” con Raúl Rocha, CEO de la organización, tras lo cual dimitió y retiró la música que había preparado para el evento.Horas después, Claude Makélélé, exfutbolista y también juez del concurso, anunció su renuncia, aunque bajo el argumento de “razones personales”.