A principios de este año, Gregorio Pernía sorprendió al anunciar que sería papá por sexta vez a sus 54 años, pues junto a su esposa Érika Rodríguez Farfán, creían que no podrían tener más hijos y tenían otros planes que debieron volver a cambiar.

Aunque, la pareja no había planeado ser padres nuevamente, mostraron su emoción por medio de unas fotografías publicadas en sus perfiles de Instagram, junto a sus dos hijos Luna y Valentino, pues Diego, Julián y Emiliano, los otros hijos del actor, no son de su relación actual.

“Hace unas semanas, mi vida dio un giro inesperado. No fue planeado ni imaginado, fue una noticia que me sacudió el alma. Lloré, tuve miedo, dudé... Hace más de seis años me dijeron que no podría tener más hijos, y lo acepté [...] Y aunque al principio fue difícil asimilarlo, ahora solo siento gratitud, amor y una ilusión inmensa por todo lo que viene. Te esperamos con un amor inmenso”, expresó.

Gregorio Pernía anunció la llegada de su bebé con emotivo video

El día de hoy, en horas de la mañana, el también modelo publicó en sus redes sociales un video en el que compartió la noticia del nacimiento de su bebé y expresó su emoción por estar en ese momento tan especial.

“Hoy damos gracias a Dios por el nacimiento de Gregorio bebé; nació ayer 18 de noviembre a las 7:45 de la mañana cinco horas después de mi llegada, pues ustedes saben estaba de gira por Chile, pero es algo que nos asombra a todos nosotros porque me espero para nacer prácticamente”, escribió en la parte.

Luego, manifestó agradecimiento porque Luna y Valentino pudieron vivir esa experiencia y compartir ese instante junto a él, por lo que lo describió como “momento que jamás borrarán de sus mentes y de sus corazones”. Pues en el video, se observa a la joven mirando a su madre con lágrimas en los ojos y después le da un beso en la mejilla como muestra de cariño.

Por último, en la descripción de la grabación, Gregorio dio a conocer que su hijo nació sano y también le agradeció a sus seguidores, quienes le habían escrito mensajes deseándole buenos deseos y en su última publicación lo felicitaron.