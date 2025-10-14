Gregorio Pernía es un reconocido actor colombiano, famoso por su versatilidad en la televisión colombiana y participación en exitosas telenovelas como Sin senos sí hay paraíso, El señor de los cielos y Hasta que la plata nos separe.

El cucuteño también es muy activo en su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de ocho millones de seguidores y publica contenido con un toque de humor y un poco sobre su vida personal, como la revelación del sexo del bebé que espera con su esposa.

Sin embargo, en su última habló de un tema que para muchos usuarios pudo ser polémico, pues se refirió a los realities y las redes sociales como “una mentira” en donde lo que se muestra no es real.

“Un reality también se convierte en una mentira, manejado y manipulado desde adentro. La superficialidad de las redes sociales también ha generado eso, poca generosidad, poca solidaridad en el ser humano. Se ha convertido en que nada es verdad”, expresó.

“El amor no es amor porque se ha comprometido, se ha llegado a un equipo, a un acuerdo”, agregó Gregorio, mencionando que hoy en día muchas parejas que se forman en la industria de la televisión y el entretenimiento lo hacen por conveniencia, conseguir patrocinadores y por un factor económico.

Gregorio Pernía se destapó sobre las redes sociales y generó reacciones. | Foto: Captura de Instagram @gregoriopernia

Luego se refirió al contenido de una influencer, quien al parecer publicó un video en el que afirmó trabaja con su cuerpo, a lo que Pernía demostró su inconformidad, manifestando que no es una buena referencia para las niñas que tienen entre 12 y 15 años.

“La mayoría de personas quieren el dinero fácil y no, no cae encima, pero yo creo que hay una gran cantidad también de mujeres que están buscando ser mantenidas, buscan un hombre con un buen carro, con buena plata”, añadió, haciendo referencia que se trata de un mínimo esfuerzo.

No obstante, también se refirió a los hombres, quienes para él también buscan la facilidad de conseguir las cosas de otra manera y comentó que “todos quieren ser influencers”.

Además, relacionó el tema con la música de hoy en día: “Muy denigrante que estén hablando y por ‘debajeando’ a la mujer. A ese ser humano tan bonito que para mí es sinónimo de vida y sinónimo de amor. La mujer es algo totalmente diferente a lo que exponen hoy los reggaetoneros”, aseguró.

Por último, Gregorio dejó un mensaje en el que le pidió a sus seguidores no se dejen “engañar” por lo que ven en internet y que disfruten de aquellos momentos que los hace feliz, como en su caso compartir con su esposa, que se encuentra embarazada.

La publicación tiene más de 21 me gusta y mil cometarios, donde los usuarios mostraron por su apoyo y expresaron estar de acuerdo con las palabras del actor. Sin embargo, uno de ellos manifestó que supuestamente lo decía no era coherente con lo que hace.