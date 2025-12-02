Gregorio Pernía es considerado uno de los actores más destacados de la televisión nacional, y aunque ha dado mucho de qué hablar por su talento y versatilidad en la pantalla chica, sus fanáticos también se interesan por su vida personal.

Desde inicios de este año, el famoso actor sorprendió al dar la noticia de que con su esposa, Érika Farfán, estaban en la dulce espera de un hijo, que si bien es el tercero con ella, es el sexto del actor.

Gregorio Pernía anunció la llegada de su bebé. | Foto: Instagram @gregoriopernia

“Hace unas semanas, mi vida dio un giro inesperado. No fue planeado ni imaginado, fue una noticia que me sacudió el alma. Lloré, tuve miedo, dudé... Hace más de seis años me dijeron que no podría tener más hijos, y lo acepté [...] Y aunque al principio fue difícil asimilarlo, ahora solo siento gratitud, amor y una ilusión inmensa por todo lo que viene. Te esperamos con un amor inmenso”, expresó.

El actor se estrenó como papá nuevamente el pasado 18 de noviembre en Miami, y desde el anuncio causó una gran sorpresa, pues Pernía tiene 54 años.

Así fue el nacimiento del sexto bebé de Gregorio Pernía

En conversación con Vea, la pareja habló de este importante día. Según la pareja, el nacimiento del bebé estaba programado para el 27 de noviembre. Teniendo presente que aún faltaban días para conocer a su bebé, Érika llevó a su hijo Valentino a un entrenamiento de fútbol, pero al bajarse del carro, se dio cuenta que “había reventado fuente”.

En ese momento, Érika llamó a su hija Luna para encontrarse en el centro asistencial, pero lo que realmente llamó la atención fue que Gregorio llegó en la madrugada siguiente.

Gregorio Pernía y Érika Farfán. | Foto: Instagram: @gregoriopernia

“Gregorio llegaba la madrugada del 18 a la una de la mañana, nadie sabía que el bebé iba a llegar antes”, dijo Érika, comentando que, según ella, su bebé habría aguantado varios días hasta que llegara su papá. Según Érika, días antes ya estaba experimentando contracciones.

Horas antes de la llegada de Gregorio Jr., Érika mencionó que sus dos hijos estaban demasiado nerviosos, y les pidió que manejaran todo con la mayor tranquilidad.

“Yo estaba tranquila, estaba más asustado Valentino, y le dije a Luna, que también estaba muy nerviosa, que manejara tranquila”, añadió.

Un detalle que llamó la atención fue que su hija Luna presenció el parto y afirmó que ella sintió que el bebé esperó a su papá para nacer.

“No lo podía creer. Estaba asombrada que (el bebé) esperó que llegara, él esperó que llegara su papá”, dijo Érika.

Además, Farfán dio a detalle la emotiva reacción de Luna. “Para ella fue una cosa impactante, algo que jamás en la vida va a olvidar... Luna no lo podía creer, estaba nerviosa”, concluyó.