Portazo de Manchester United a Dibu Martínez: pagarán millonada por un jugador más joven

Emiliano ‘Dibu’ Martínez vuelve al centro de la escena internacional. En las últimas horas, el nombre del portero argentino fue relacionado con Manchester United, pero esa posibilidad parece estar completamente cerrada.

Se trataría de un portazo del Manchester a Martínez, pues la prensa deportiva internacional reveló un gran interés de los diablos rojos en contar con el jugador, pero terminarían inclinándose por otro.

Así las cosas, fue el periodista Fabrizio Romano quien dio a conocer que Manchester United decidió contratar al portero Senne Lammens, belga de 23 años, que se venía desempeñando en el Royal Antwerp de su país.

“Manchester United llega a un acuerdo de 21 millones, más complementos, con Royal Antwerp por Senne Lammens. El acuerdo está en vigor para que el portero belga se una a Manchester United de inmediato. El acuerdo se sellará después del examen médico", reveló Romano.

Lammens es menor que Emiliano Martínez, ya que el campeón del mundo con Argentina, en Catar, cumplirá 33 años en tan solo un par de horas: el martes 2 de septiembre de este 2025.

Senne Lammens, portero belga del Royal Antwerp que está a nada de Manchester United. | Foto: Getty Images

La novela de Manchester United y Dibu Martínez

Gastón Edul, periodista argentino que sigue de cerca la actualidad de la selección albiceleste y sus jugadores, venía informando en tiempo real qué estaba pasando con el negocio entre Manchester United y Dibu Martínez.

“Manchester United quiere a Dibu Martínez desde el primer día de este mercado de pases. El problema no es el acuerdo contractual con él. Tiene que destrabarse el acuerdo entre Aston Villa y Manchester United. Eso todavía no avanzó”, escribió en su cuenta de X Edul, el pasado 31 de agosto.

Ya para la mañana de este lunes 1.º de septiembre, el propio Gastón contó que Manchester se inclinó por contratar a Senne Lammens. De hecho, ahondó en la situación del Dibu y reveló que Galatasaray de Turquía no es una opción para el argentino.

Con base a lo que cuenta el periodista argentino, la no llegada de Emiliano Martínez al Manchester United tiene que ver con el acuerdo entre clubes. Dibu tiene contrato con Aston Villa hasta junio de 2029.

Emiliano Martínez estaría valorado en 20 millones de euros, según el portal web Transfermarkt. Este precio lo ostenta desde mayo de 2025, cuando llegó la última actualización.

Dibu Martínez con su club: el Aston Villa. | Foto: CameraSport via Getty Images