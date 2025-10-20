El documento conocido como ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes), permite a ciertos ciudadanos que pertenecen al Programa de Exención de Visas (VWP), entrar legalmente a Estados Unidos, sin necesidad de visa o del pasaporte tradicional.

¿Quiénes califican para viajar con ESTA?

En el 2025, las personas que cumplan con los siguientes requisitos, podrán ingresar a Estados Unidos con este permiso, de acuerdo a lo que registra USA GOV.

Quienes están dentro del Programa de Exención de Visa , el cual está conformado por 42 países, dentro de los cuales están varios europeos, asiáticos y de Oceanía. Estos ciudadanos pueden ingresar a Estados Unidos sin necesidad de presentar su visa, siempre y cuando sea para estancias de turismo o de negocios no mayores de 90 días.

Debe contar con un pasaporte válido y vigente.

Aquellas personas que viajen por motivos específicos de turismo, negocios, tránsito o ciertos tipos de viajes oficiales o especiales que el sistema de inmigración tenga contemplados.

Usted no puede tener antecedentes migratorios ni penales que le puedan restringir la entrada a los Estados Unidos.

Las personas que tengan doble nacionalidad que posean un pasaporte de alguno de los países VWP, pueden hacer uso de este tipo de documentación ESTA.

Este permiso es válido por dos años y se debe solicitar con tiempo antes de viajar.

Los ciudadanos que pertenecen al Programa de Exención de Visas (VWP), pueden entrar legalmente a Estados Unidos, sin necesidad de visa o del pasaporte tradicional. | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo solicitar la autorización ESTA paso a paso?

La solicitud para esta autorización es bastante sencilla, solo debe seguir las siguientes indicaciones:

Acceda al sitio web oficial de la autorización ESTA: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ . Asegúrese de usar solo esta página para evitar fraudes.

. Asegúrese de usar solo esta página para evitar fraudes. Seleccione “Crear nueva solicitud”, y elija si va a solicitar una autorización individual o en grupo.

Complete el formulario con sus datos personales tal como aparecen en su pasaporte: nombre completo, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad y país de residencia.

Diferencia entre ESTA y la visa B-2

La principal diferencia entre la autorización ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje) y la visa B-2 radica en el tipo de programa y la duración de la estancia permitida.

La ESTA está diseñada para ciudadanos de los países que forman parte del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) y permite ingresar a Estados Unidos por turismo o negocios por un máximo de 90 días sin necesidad de obtener una visa tradicional.

Es un trámite completamente en línea, más rápido y económico, que no requiere una entrevista en el consulado.

Por su parte, la visa B-2 es una visa de turista que se solicita en una embajada o consulado estadounidense y requiere una entrevista, documentación de respaldo y comprobantes financieros.