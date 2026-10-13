El próximo 19 de octubre, Colombia está invitada a vestirse de rosado. El mensaje va más allá de un color: busca compartir responsabilidades, acompañar a las mujeres y ayudarlas a poner su salud en primer lugar.

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“No te dejes para después”

Una cita médica aplazada, un control que queda pendiente o una señal de alerta que no se atiende a tiempo son situaciones que la campaña “Toma tu lugar. No te dejes para después” busca poner sobre la mesa.

La iniciativa de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, impulsada junto con la alianza Lasos, hace un llamado a las familias, empresas e instituciones para que las mujeres cuenten con el tiempo y el apoyo necesarios para cuidar su salud.

La propuesta parte de una reflexión: no basta con pedirles a las mujeres que se cuiden si las responsabilidades cotidianas les impiden hacerlo.

Por eso, la campaña invita a compartir las tareas del hogar, facilitar la asistencia a las consultas y acompañar a quienes necesitan apoyo para acceder oportunamente a los servicios de salud.

La iniciativa cobra relevancia frente al panorama del cáncer de mama en Colombia. Según Cuenta de Alto Costo, el cáncer de mama representó el 18,03 % de los casos de cáncer atendidos en Colombia, con corte al 31 de octubre de 2025.

Además, el informe de 2024 registró una letalidad del 2,58 % en estadios tempranos, frente al 7,61 % en estadios avanzados, lo que resalta la importancia de la detección y atención oportunas.

Estas cifras refuerzan la importancia de reconocer posibles cambios en las mamas, consultar ante señales de alerta y cumplir los controles y exámenes recomendados por los profesionales de salud.

La campaña busca que la detección temprana no sea únicamente un mensaje que se repite durante octubre, sino una práctica respaldada por el entorno familiar, laboral y social.

Campaña contra el cáncer de mama. Foto: Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer

Una silla para recordar que la salud también necesita espacio

El símbolo de “Toma tu lugar. No te dejes para después” es una silla. Con esa imagen, la Liga Colombiana Contra el Cáncer propone una pregunta: ¿qué lugar está dispuesto a asumir cada persona para que una mujer pueda cuidar de sí misma?

El mensaje se traduce en acciones cotidianas. Puede ser asumir una responsabilidad doméstica mientras ella acude a una cita, facilitar un permiso laboral para asistir a un control o acompañarla cuando necesita apoyo.

La iniciativa también convoca a las empresas a promover información confiable y generar condiciones que permitan a sus trabajadoras atender sus necesidades de salud.

A las universidades y otras instituciones las invita a impulsar espacios educativos. A los medios de comunicación les propone mantener la prevención y la detección temprana en la conversación pública durante todo el año.

La Liga invita a vestir e iluminar de rosado a Colombia. Foto: Liga Colombiana de Lucha Contr el Cáncer

Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el próximo 19 de octubre, la Liga invita a vestir e iluminar de rosado a Colombia.

La propuesta incluye iluminar edificios, iglesias y fachadas, adaptar los logos de las empresas y llevar prendas de ese color para visibilizar el compromiso con la detección temprana.