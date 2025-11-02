Suscribirse

Nación

Sicario de 15 años que le disparó a Miguel Uribe Turbay contó cómo lo contactaron: reveló si es verdad que le pagaron

El joven relató todo lo que ocurrió el día del atentado antes de que dispararan contra al precandidato presidencial del Centro Democrático.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
2 de noviembre de 2025, 10:55 a. m.
El sicario que disparó contra el senador Miguel Uribe Turbay entregó detalles del crimen.
El sicario que disparó contra el senador Miguel Uribe Turbay. | Foto: Semana

Poco a poco se siguen conociendo detalles de cómo se planeó el atentado en contra de Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado 11 de agosto. SEMANA conoció en exclusiva el testimonio que entregó el menor de 15 años que le disparó al senador.

El joven habló de cómo se dio todo y, entre otras cosas, reveló la forma en la que lo contactaron y si es verdad que le pagaron, ya que hasta el momento se había dicho que le habían prometido dinero.

Contexto: Exclusivo: “Yo quiero que le pegue de seis a siete tiros, mínimo cuatro”. SEMANA revela el escalofriante testimonio del menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay

El adolescente explicó que un día antes del crimen, a través de Facebook, le escribió Jhorman David Mora Silva, conocido como El Caleño. Según contó, los dos se conocieron en una fiesta e incluso él lo dejó quedar en su casa en una ocasión.

Miguel Uribe Turbay y el menor sicario, el día de su captura.
Miguel Uribe Turbay y el menor sicario, el día de su captura. | Foto: SEMANA y pantallazo de video de la cuenta en X @ColombiaOscura, respectivamente.

“Me dijo: ‘Le tengo un trabajo con las firmas’. Yo le dije: ‘¿Cómo así?’. Me dijo: ‘Todo bien que eso lo cuadramos mañana, páseme su número para poder contactarlo’“, relató.

Después, alias El Caleño lo llamó y ahí estuvieron hablando hasta altas horas de la noche. Entre otras cosas, le pidió que estuviera listo antes de las 3:00 de la tarde, pero nunca le explicó cuál era el trabajo que tenía que hacer, aunque le mencionó que tenía que irse bien vestido.

Contexto: Fiscalía confirmó que alias el Viejo es enlace de la Segunda Marquetalia y siguió a Miguel Uribe antes del crimen

Finalmente, llegó el día y, según señaló el joven que disparó, tenía un presentimiento de que era algo raro, por lo que se despidió de su novia y le pidió a un amigo suyo que la cuidara si algo le llegaba a pasar.

El Caleño, de acuerdo con el testimonio conocido por SEMANA, le pidió que eliminara todas las conversaciones y llamadas que habían tenido. “Yo le escribí a mi pareja y le dije que la amaba, que cualquier cosa siempre iba a estar para ella”, relató.

Posteriormente, le enviaron una moto a través de una aplicación de transporte y esta lo llevó hasta el barrio Modelia, donde iba a dispararle al senador del Centro Democrático.

jhorman David Mora, alias El Caleño, es el octavo imputado por el magnicidio del senador y precandidato presidencial.
Jhorman David Mora, alias El Caleño, es el octavo imputado por el magnicidio del senador y precandidato presidencial. | Foto: Fiscalía General

Pocos minutos después fue cuando tuvo el primer contacto con Elder José Arteaga Hernández, conocido como El Costeño. Este lo llamó al celular y le dio las indicaciones para que llegara hasta el carro en donde, según mencionó, estaba el conductor solamente.

Segundos después de subirse, El Costeño hizo lo mismo con alias Gabriela y fue la primera vez que se vieron frente a frente. Ahí dentro del vehículo le mostraron una foto de Miguel Uribe y le dijeron que lo tenía que dispararle. Segundos después, le entregaron el arma.

Contexto: Los 1.800 chats que se intentaron borrar y que revelan la forma en que se planeó el atentado contra Miguel Uribe Turbay

En un principio, según relató, cuestionó que nunca le informaron que tenía que matar a alguien, fue entonces cuando recibió la primera amenaza del Costeño. “Me dijo: ‘Usted ya no se puede retractar, a menos de que quiera que su familia esté en riesgo y usted también’”, comentó.

Tras esto, le alistaron la pistola y le reiteraron que tenía que dispararle todo el cargador al precandidato presidencial. Además, le aseguraron que policías y el esquema de seguridad estaban comprados y le iban a dar cinco minutos para huir de la escena del crimen.

Pese a lo que se ha dicho desde ese momento, un dato muy importante del relato del joven es que aseguró que nunca le ofrecieron dinero, sino que lo amenazaron con que tenía que llevar a cabo el crimen.

Contexto: Exclusivo: así fueron los seguimientos que le hicieron a Miguel Uribe Turbay meses antes del magnicidio. Las autoridades no hicieron nada

A mí plata ni me dieron, solo me dijeron que lo tenía que hacer o que a mí y a mi familia nos iba a pasar algo”, sostuvo.

Este testimonio ha sido muy importante a lo largo de las investigaciones, hasta el punto que ha ayudado a identificar a los involucrados en el crimen y a trazar una línea que apunta a que detrás de todo están las disidencias de las Farc.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Shakira conquistó a Bogotá con despliegue de facetas y despidió su concierto con amoroso mensaje: “Esta noche y siempre somos uno”

2. Rusia confirma contacto con régimen de Maduro en plenas tensiones con Estados Unidos y advierte: “Tenemos diversas obligaciones”

3. Que no lo engañen: estas son las únicas razones por las que el ICE lo podría detener

4. Tembló en Colombia: sismo de magnitud 4,2 se sintió en Santander y Boyacá la madrugada de este 2 de noviembre

5. Conmoción en México: atacan a balazos a un alcalde en pleno evento público; video registró sus últimos momentos de vida

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miguel Uribe TurbayAsesinato

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.