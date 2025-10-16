Durante la audiencia en la que se definió el recurso de apelación presentado por la defensa de Daniel Barragán Ovalle, uno de los implicados en el atentado sicarial al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el juez 29 de conocimiento de Bogotá enfatizó en la estrategia que se puso en marcha para eliminar pruebas y desviar el curso de la investigación por este magnicidio.

Teniendo en cuenta la argumentación de la delegada de la Fiscalía General, el juez manifestó que el procesado —pese a lo señalado por su defensa— borró la evidencia del celular que le entregó a los investigadores cuando se presentó en el búnker.

Principalmente, de un grupo en esa aplicación de mensajería instantánea llamado ‘Plata o Plomo’ conformado por tres personas que tuvieron una activa participación en la logística mediante la recolección de información sobre los movimientos del congresista del Centro Democrático.

Pese a que la defensa de Barragán Ovalle insistió en que la “obtención de información” para imputarle cargos a su cliente había sido “ilícita”, puesto que él mismo había entregado este elemento tecnológico por voluntad propia, el juez indicó que la Fiscalía actuó de manera legal.

“Los investigadores, pues, tienen medios tecnológicos que les permitió recuperar una muy buena cantidad de de chat, se habla de más de 1.500 chats o 1.800 chats. Y entonces, frente a esa información del celular, pues obviamente la misma, debo indicarle a la defensa que esta segunda instancia considera ese medio probatorio con base en la cual la primera instancia tomó la decisión de imponer la medida de aseguramiento”, aclaró el juez.

De esta forma, el juez indicó que existió un plan establecido para desviar la atención de los investigadores mediante la presentación de un celular al que le habían borrado información sensible y clave.

“La borrada [la información] del WhatsApp del celular. Igualmente, pues, frente al peligro para la comunidad (...) También fueron argumentadas la gravedad y la modalidad de las conductas, pues también fueron acreditadas. Pues que más que el homicidio de este senador, causó conmoción nacional y aún la sigue causando”, agregó el juez de conocimientos

En el mencionado grupo se habló, además, de la ruta de escape de los implicados después de la ejecución del atentado en el Parque El Golfito, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

“Lo más determinante son las conversaciones del WhatsApp, en donde se deja manifiesto a través de varias conversaciones el interés de evadir la justicia (...) El interés de perderse, como se habla en ese lenguaje”, precisó el juez al citar la evidencia presentada por la Fiscalía.

Barragán Ovalle es procesado por los cargos de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores para la comisión de los delitos.

En la imputación de cargos de la Fiscalía General se advirtió que fue el encargado de contactar a los menores que debían ejecutar el atentado contra la integridad del precandidato a la Presidencia.