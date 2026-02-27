Un siniestro en las vías férreas europeas se presentó este viernes, 27 de febrero, cuando un tranvía se descarriló en Milan, lo que provocó la muerte de dos personas e hirió a otras 38, informó una fuente de la policía a AFP.

No está claro aún el motivo por el que el tranvía se salió de las vías cerca del centro de la ciudad del norte de Italia, donde se celebra la Semana de la Moda.

Un periodista de la AFP confirmó la presencia de varias ambulancias en el lugar. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su “más sentido pésame” tras el accidente férreo.

Una investigación preliminar apunta a que el conductor no habría activado un cambio de vía, informaron medios locales de prensa.

“Había un hombre que estaba atrapado bajo el tranvía, tenía el brazo atrapado”, contó a AFP un transeúnte, Valerio Gaglione.

“Había mucha gente herida dentro del tranvía, vi a un anciano completamente cubierto de sangre”, añadió.

Una de las víctimas sería un hombre italiano de unos 60 años, y la otra un inmigrante residente en la ciudad, declaró el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, a los periodistas en el lugar.

En video quedó captado el momento en que se inició el incendio en un bar en Suiza: 41 personas perdieron la vida

Asimismo, informo que una de las víctimas murió al ser arrollada por el tranvía al descarrilar y la otra era un pasajero a bordo del tren.

“No parece que se tratara de un problema técnico, sino de algo relacionado con el conductor”, añadió Sala.

Testigos en el lugar aseguraron a la prensa que el tranvía circulaba a gran velocidad, aunque aún no es claro si superaba el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora.

Múltiples personas resultaron heridas en el accidente. Foto: Captura X @DiarioLaGaceta

“Solo oí un ruido enorme”, contó la AFP una mujer de 27 años llamada Anna, que se encontraba en su oficina cercana cuando ocurrió el choque.

“Vi que una parte del tranvía había entrado en una tienda”, agregó.

En las inmediaciones del casco histórico de Milán, testigos observaron el tranvía amarillo y blanco atravesado en medio de la calzada, mientras los equipos de emergencia acordonaban la zona y atendían a los heridos.

Crisis en el Louvre: dimite su presidenta tras el robo de joyas y Macron la acepta

Este nuevo incidente se suma al grave siniestro ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz, en la provincia de Córdoba, España. Ese día, un tren de alta velocidad de la compañía Iryo descarriló e invadió la vía contraria.

El convoy terminó chocando con un tren Alvia de Renfe que cubría la ruta entre Madrid y Andalucía. La colisión se convirtió en uno de los accidentes más graves registrados con un total de 45 fallecidos y más de 100 personas heridas.

Con información de Europa Press y AFP