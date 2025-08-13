GENTE
La Segura respondió a las críticas de su crianza y dejó un fuerte mensaje: “Es muy maluco estar dando explicaciones de todo”
La ‘influencer’ contó que ha recibido mensajes sobre la manera en la que cría a su hijo, por lo que no aguantó más y decidió responder.
La Segura es una de las influencers más destacadas y activas en sus redes sociales en donde supera los ocho millones de seguidores y, recientemente, compartió contenido referente a su nueva faceta como mamá.
La caleña dio a luz el pasado 12 de junio y desde ese momento ha demostrado su felicidad junto a su esposo, Ignacio Baladan, dejando ver a su hijo y las situaciones por las que han tenido que pasar.
El día de ayer la creadora de contenido subió a sus historias un video en el que escribió: “Odio que cumpla mes y le toquen las vacunas”, pues afirmó que iban a inyectar su bebé y le aplicarían las tres vacunas de una vez.
Horas más tarde, La Segura dijo: “Los papás más funados del condado”, haciendo referencia a que muchas mujeres le habían escrito al interno criticando la crianza y la manera en que distrajeron a Lucca.
Lo más leído
“La crianza, la forma de criar a nuestro hijo es de nosotros sus papás, únicamente de Ignacio y mía”, añadió la influencer.
En la siguiente historia le respondió a quienes le dijeron que no debían ponerle pantallas para distraerlo: “Se la ponemos y se las vamos a poner, si quiero hasta los 5 años que cumpla las vacunas”, añadiendo que es cuestión de ellos dos, fue su forma para que no sintiera dolor y que solo fueron 30 segundos.
A la afirmación de que no deberían decirle “que no pasa nada”, la caleña agregó que es muy sentimental y le gusta que Ignacio tenga esa parte paternal donde le dice: “dale, tú puedes, fuerza, tranquilo” porque esas palabras hicieron que su bebé se calmara.
“Porque somos sus papás, quienes lo conocen del día a día y porque esa fue idea de Nacho que dijo: ‘Yo quiero que sea un pinchazo de una, que sienta que es como uno solo para que sea un solo dolor’”, respondió al porqué le pusieron las tres vacunas y comentó que Lucca se siente mejor.
“Es muy maluco estar dando explicaciones de todo, o sea, si nosotros compartimos a nuestro hijo, las vivencias con él, capaz que en muchas cosas la vamos a embarrar, somos papás primerizos, no somos papás perfectos y jamás lo vamos a ser y tampoco ustedes lo son”, concluyó la mujer.
En los videos los seguidores decidieron comentaron, demostrando estar de acuerdo con que no debe hacer caso a lo que las personas le critican, pues: “el bebé es tuyo y ustedes deciden”, incluso otros afirmaron que así era la mejor forma de aplicarle las vacunas.