La Segura es una de las influencers más destacadas y activas en sus redes sociales en donde supera los ocho millones de seguidores y, recientemente, compartió contenido referente a su nueva faceta como mamá.

La caleña dio a luz el pasado 12 de junio y desde ese momento ha demostrado su felicidad junto a su esposo, Ignacio Baladan, dejando ver a su hijo y las situaciones por las que han tenido que pasar.

El día de ayer la creadora de contenido subió a sus historias un video en el que escribió: “Odio que cumpla mes y le toquen las vacunas”, pues afirmó que iban a inyectar su bebé y le aplicarían las tres vacunas de una vez.

Horas más tarde, La Segura dijo: “Los papás más funados del condado”, haciendo referencia a que muchas mujeres le habían escrito al interno criticando la crianza y la manera en que distrajeron a Lucca.

La Segura compartió un video donde le pusieron las vacunas a su hijo Lucca. | Foto: Captura de Instagram @la_segura

“La crianza, la forma de criar a nuestro hijo es de nosotros sus papás, únicamente de Ignacio y mía”, añadió la influencer.

En la siguiente historia le respondió a quienes le dijeron que no debían ponerle pantallas para distraerlo: “Se la ponemos y se las vamos a poner, si quiero hasta los 5 años que cumpla las vacunas”, añadiendo que es cuestión de ellos dos, fue su forma para que no sintiera dolor y que solo fueron 30 segundos.

A la afirmación de que no deberían decirle “que no pasa nada”, la caleña agregó que es muy sentimental y le gusta que Ignacio tenga esa parte paternal donde le dice: “dale, tú puedes, fuerza, tranquilo” porque esas palabras hicieron que su bebé se calmara.

“Porque somos sus papás, quienes lo conocen del día a día y porque esa fue idea de Nacho que dijo: ‘Yo quiero que sea un pinchazo de una, que sienta que es como uno solo para que sea un solo dolor’”, respondió al porqué le pusieron las tres vacunas y comentó que Lucca se siente mejor.

La Segura respondió las críticas y afirmó que "no son papás perfectos". | Foto: Captura de Instagram @la_segura

“Es muy maluco estar dando explicaciones de todo, o sea, si nosotros compartimos a nuestro hijo, las vivencias con él, capaz que en muchas cosas la vamos a embarrar, somos papás primerizos, no somos papás perfectos y jamás lo vamos a ser y tampoco ustedes lo son”, concluyó la mujer.