Suscribirse

GENTE

La Segura respondió a las críticas de su crianza y dejó un fuerte mensaje: “Es muy maluco estar dando explicaciones de todo”

La ‘influencer’ contó que ha recibido mensajes sobre la manera en la que cría a su hijo, por lo que no aguantó más y decidió responder.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

13 de agosto de 2025, 10:34 p. m.
La Segura respondió a las críticas que recibió por la forma de criar a su hijo.
La Segura respondió a las críticas que recibió por la forma de criar a su hijo. | Foto: Captura de Instagram @la_segura

La Segura es una de las influencers más destacadas y activas en sus redes sociales en donde supera los ocho millones de seguidores y, recientemente, compartió contenido referente a su nueva faceta como mamá.

La caleña dio a luz el pasado 12 de junio y desde ese momento ha demostrado su felicidad junto a su esposo, Ignacio Baladan, dejando ver a su hijo y las situaciones por las que han tenido que pasar.

Contexto: Karen Sevillano reveló en SEMANA cómo tomó el embarazo de La Segura

El día de ayer la creadora de contenido subió a sus historias un video en el que escribió: “Odio que cumpla mes y le toquen las vacunas”, pues afirmó que iban a inyectar su bebé y le aplicarían las tres vacunas de una vez.

Horas más tarde, La Segura dijo: “Los papás más funados del condado”, haciendo referencia a que muchas mujeres le habían escrito al interno criticando la crianza y la manera en que distrajeron a Lucca.

Lo más leído

1. Miguel Uribe Turbay: Así quedó la tumba del precandidato presidencial en el Cementerio Central
2. Trino de Gustavo Petro desató tormenta política por hablar de “reelección”. También dijo: “Espectros de la muerte”
3. Atentan contra el representante a la Cámara Julio César Triana en La Plata, Huila; el congresista salió ileso
La Segura compartió un video donde le pusieron las vacunas a su hijo Lucca.
La Segura compartió un video donde le pusieron las vacunas a su hijo Lucca. | Foto: Captura de Instagram @la_segura

La crianza, la forma de criar a nuestro hijo es de nosotros sus papás, únicamente de Ignacio y mía”, añadió la influencer.

En la siguiente historia le respondió a quienes le dijeron que no debían ponerle pantallas para distraerlo: “Se la ponemos y se las vamos a poner, si quiero hasta los 5 años que cumpla las vacunas”, añadiendo que es cuestión de ellos dos, fue su forma para que no sintiera dolor y que solo fueron 30 segundos.

Contexto: La contundente respuesta de Isabella Ladera a Aida Merlano tras polémica por una libreta: “Todos sabían menos yo”

A la afirmación de que no deberían decirle “que no pasa nada”, la caleña agregó que es muy sentimental y le gusta que Ignacio tenga esa parte paternal donde le dice: “dale, tú puedes, fuerza, tranquilo” porque esas palabras hicieron que su bebé se calmara.

“Porque somos sus papás, quienes lo conocen del día a día y porque esa fue idea de Nacho que dijo: ‘Yo quiero que sea un pinchazo de una, que sienta que es como uno solo para que sea un solo dolor’”, respondió al porqué le pusieron las tres vacunas y comentó que Lucca se siente mejor.

La Segura respondió las críticas y afirmó que "no son papás perfectos".
La Segura respondió las críticas y afirmó que "no son papás perfectos". | Foto: Captura de Instagram @la_segura

Es muy maluco estar dando explicaciones de todo, o sea, si nosotros compartimos a nuestro hijo, las vivencias con él, capaz que en muchas cosas la vamos a embarrar, somos papás primerizos, no somos papás perfectos y jamás lo vamos a ser y tampoco ustedes lo son”, concluyó la mujer.

En los videos los seguidores decidieron comentaron, demostrando estar de acuerdo con que no debe hacer caso a lo que las personas le critican, pues: “el bebé es tuyo y ustedes deciden”, incluso otros afirmaron que así era la mejor forma de aplicarle las vacunas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Luis Díaz no era el único plan del Bayern Múnich: el guajiro le ganó el fichaje a esta superestrella mundial

2. ELN bloquea a Arauca: atravesó camiones en la vía Cuna de la Libertad previo a fiestas patronales de Tame: antiexplosivos del Ejército está en la zona

3. Atentan contra el representante a la Cámara Julio César Triana en La Plata, Huila; el congresista salió ileso

4. ¿Adrián Ramos regresa al fútbol profesional? Este es el equipo donde jugaría

5. Álvaro ‘el Gordo’ García quedó en libertad por decisión de la Corte Suprema de Justicia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

La segurainfluencersInfluencers en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.