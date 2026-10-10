La millonaria fiebre por BTS en Bogotá: las cifras que dejaron los dos conciertos del grupo coreano

BTS dejó mucho más que un estadio lleno en Bogotá. Las dos fechas del World Tour Arirang, realizadas el 2 y 3 de octubre en El Campín, reunieron a más de 100.000 personas y produjeron un impacto económico cercano a los 99.000 millones de pesos, según el balance del Distrito y del Observatorio de Turismo de la capital.

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El alcance del evento también se refleja en la procedencia del público. Cerca del 43 por ciento de las compras de boletería se realizó fuera de Bogotá, el 18,4 por ciento desde otros países y el 25 por ciento desde distintas regiones de Colombia.

El fenómeno de BTS trascendió la música: las dos fechas del World Tour Arirang impulsaron el turismo, la gastronomía, el alojamiento y el comercio en la capital colombiana. Foto: FOTOS: GETTY IMAGES

El movimiento se sintió antes de que se iniciaran los conciertos. Las reservas aéreas hacia Bogotá aumentaron 46,6 por ciento durante la semana del evento frente al mismo periodo de 2025. Ecuador, México y Argentina registraron algunos de los mayores incrementos.

La derrama económica alcanzó restaurantes, hoteles, transporte y comercio. Alimentos y bebidas concentraron unos 39.100 millones de pesos; alojamiento, 29.400 millones; transporte interno, 17.600 millones; y compras y recuerdos, cerca de 13.000 millones. Además, las dos fechas generaron más de 6.000 empleos directos e indirectos.

Cerca del 43 por ciento de las compras de boletería para los conciertos de BTS se realizó fuera de Bogotá, lo que evidencia el alcance nacional e internacional del evento. Foto: Getty Images for iHeartRadio

Llegó público de toda la región

43 % de los asistentes provenía de fuera de Bogotá

de los asistentes provenía de fuera de Bogotá 18,4 % de las compras de boletería se hicieron desde fuera de Colombia

El Campín se llenó

+100.000 asistentes en las dos fechas

asistentes en las dos fechas +53.000 personas por noche

personas por noche Boletería agotada en las dos fechas

Las reservas aéreas hacia Bogotá aumentaron un 46,6 por ciento durante la semana de los conciertos de BTS, en comparación con el mismo periodo de 2025. Foto: Lina Gasca

El impacto económico

+$99.000 millones movió BTS en la economía de Bogotá

¿En qué se gastó?

$39.108 millones en alimentos y bebidas

millones en alimentos y bebidas $29.384 millones en alojamiento

millones en alojamiento $17.557 millones en transporte interno

millones en transporte interno $12.976 millones en compras y recuerdos

Ecuador, México y Argentina registraron algunos de los mayores incrementos en las reservas aéreas hacia Bogotá durante la semana en que BTS se presentó en El Campín. Foto: Jair Fonseca - stock.adobe.com

¿De dónde creció el turismo?

Variación de pasajeros con reserva hacia Bogotá 2026 frente a 2025

Ecuador +220,2 %

México +163,2 %

Argentina +70,8 %

Otros orígenes +52,4 % (incluye mercados como Venezuela, Costa Rica y Panamá)

(incluye mercados como Venezuela, Costa Rica y Panamá) Brasil +43 %

Estados Unidos +20,5 %

Empleos

+6.000 empleos directos e indirectos

empleos directos e indirectos +500 personas acompañaron la gira en Bogotá

El gasto asociado a los conciertos de BTS en Bogotá se concentró principalmente en alimentos y bebidas, alojamiento, transporte interno y compras de recuerdos. Foto: Lina Gasca

BTS movió los vuelos

+46,6 % crecieron las reservas aéreas hacia la capital

crecieron las reservas aéreas hacia la capital +59,3 % mercado nacional

mercado nacional +39,5 % mercado internacional

Principales mercados latinos de BTS

Ecuador

México

Venezuela

Países de Centroamérica y el Caribe

25 % de la boletería fue adquirida por personas de otras regiones de Colombia

Los conciertos de BTS en El Campín generaron más de 6.000 empleos directos e indirectos, de acuerdo con el balance presentado sobre el impacto económico del evento. Foto: Martin - stock.adobe.com

El impacto no terminó en el Campín

Restaurantes: $39.108 millones

millones Hoteles: $29.384 millones

millones Transporte: $17.557 millones

millones Comercio: $12.976 millones

millones Empleo: +6.000 puestos directos e indirectos

puestos directos e indirectos Turismo: 43 % del público llegó de fuera de Bogotá