La millonaria fiebre por BTS en Bogotá: las cifras que dejaron los dos conciertos del grupo coreano

BTS dejó mucho más que un estadio lleno en Bogotá. Las dos fechas del World Tour Arirang, realizadas el 2 y 3 de octubre en El Campín, reunieron a más de 100.000 personas y produjeron un impacto económico cercano a los 99.000 millones de pesos, según el balance del Distrito y del Observatorio de Turismo de la capital.
El alcance del evento también se refleja en la procedencia del público. Cerca del 43 por ciento de las compras de boletería se realizó fuera de Bogotá, el 18,4 por ciento desde otros países y el 25 por ciento desde distintas regiones de Colombia.
El movimiento se sintió antes de que se iniciaran los conciertos. Las reservas aéreas hacia Bogotá aumentaron 46,6 por ciento durante la semana del evento frente al mismo periodo de 2025. Ecuador, México y Argentina registraron algunos de los mayores incrementos.
La derrama económica alcanzó restaurantes, hoteles, transporte y comercio. Alimentos y bebidas concentraron unos 39.100 millones de pesos; alojamiento, 29.400 millones; transporte interno, 17.600 millones; y compras y recuerdos, cerca de 13.000 millones. Además, las dos fechas generaron más de 6.000 empleos directos e indirectos.
Llegó público de toda la región
- 43 % de los asistentes provenía de fuera de Bogotá
- 18,4 % de las compras de boletería se hicieron desde fuera de Colombia
El Campín se llenó
- +100.000 asistentes en las dos fechas
- +53.000 personas por noche
- Boletería agotada en las dos fechas
El impacto económico
- +$99.000 millones movió BTS en la economía de Bogotá
¿En qué se gastó?
- $39.108 millones en alimentos y bebidas
- $29.384 millones en alojamiento
- $17.557 millones en transporte interno
- $12.976 millones en compras y recuerdos
¿De dónde creció el turismo?
Variación de pasajeros con reserva hacia Bogotá 2026 frente a 2025
- Ecuador +220,2 %
- México +163,2 %
- Argentina +70,8 %
- Otros orígenes +52,4 % (incluye mercados como Venezuela, Costa Rica y Panamá)
- Brasil +43 %
- Estados Unidos +20,5 %
Empleos
- +6.000 empleos directos e indirectos
- +500 personas acompañaron la gira en Bogotá
BTS movió los vuelos
- +46,6 % crecieron las reservas aéreas hacia la capital
- +59,3 % mercado nacional
- +39,5 % mercado internacional
Principales mercados latinos de BTS
- Ecuador
- México
- Venezuela
- Países de Centroamérica y el Caribe
- 25 % de la boletería fue adquirida por personas de otras regiones de Colombia
El impacto no terminó en el Campín
- Restaurantes: $39.108 millones
- Hoteles: $29.384 millones
- Transporte: $17.557 millones
- Comercio: $12.976 millones
- Empleo: +6.000 puestos directos e indirectos
- Turismo: 43 % del público llegó de fuera de Bogotá