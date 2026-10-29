Ley de Rescate Fiscal fue radicada en el Congreso de la República; llegó cargada de sorpresas

Finalmente, la espera terminó. El Ministerio de Hacienda radicó la tan anunciada ley de rescate fiscal en Colombia, con el objetivo de aplicar un recorte del gasto y buscar el rumbo necesario para enderezar las finanzas públicas.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, autor directo del proyecto de ley, y el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, fueron los encargados de radicar la iniciativa en la Secretaría General de la Cámara, en medio de la expectativa de los colombianos por conocer su contenido.

Minutos después de la radicación, los dos funcionarios sustentaron las razones del articulado, que incluye cinco rescates: el social, el de salud, el del crecimiento, el de la inversión y el social, según explicaron.

Gómez Martínez habló de la devolución expedita del IVA a 19 millones de colombianos, entre ellos, los más vulnerables. Entre tanto, en el sistema de salud se destinarán 30 billones de pesos para que los colombianos puedan hacer uso de este servicio.

Lo transversal a la iniciativa, de acuerdo con lo expuesto por el vicepresidente Restrepo, es que con el proyecto de ley se busca desactivar lo que llamó una “bomba de tiempo”, pues de cada tres pesos que pagamos los colombianos en impuestos, uno se destina a amortizar la deuda pública. En otras palabras, los ingresos no se destinan al desarrollo del país ni al bienestar ciudadano.

Al explicar el contenido del proyecto de ley, el ministro de Hacienda también habló de estímulos para pequeños empresarios, con el propósito de incentivarlos a invertir.

Tampoco faltó la reiteración de la promesa de transformar y modificar el Estado, como lo ha venido manifestando el Gobierno al hablar de reorganización institucional y recorte de burocracia. Según dijo el funcionario, se busca “el Estado eficiente y menos costoso”.

Radicación de ley de rescate en el Congreso de la República. Foto: Presidencia de la República

Impuestos incluídos

Impuesto a las bebidas ultraprocesadas endulzadas: grava la producción, venta e importación de bebidas líquidas, polvos, concentrados y jarabes con azúcares añadidos o edulcorantes. Se fijan tarifas específicas en pesos por cada 100 mililitros de bebida a partir del año 2028: $45 para contenidos de azúcar inferior a 9 gramos (o con solo edulcorantes) y $76 para 9 gramos o más. Quedan exentas las fórmulas infantiles, medicamentos líquidos, soluciones electrolíticas, exportaciones, donaciones a bancos de alimentos y productores personas naturales con ingresos inferiores a 10.000 UVT.

grava la producción, venta e importación de bebidas líquidas, polvos, concentrados y jarabes con azúcares añadidos o edulcorantes. Se fijan tarifas específicas en pesos por cada 100 mililitros de bebida a partir del año 2028: $45 para contenidos de azúcar inferior a 9 gramos (o con solo edulcorantes) y $76 para 9 gramos o más. Quedan exentas las fórmulas infantiles, medicamentos líquidos, soluciones electrolíticas, exportaciones, donaciones a bancos de alimentos y productores personas naturales con ingresos inferiores a 10.000 UVT. Impuesto complementario de normalización tributaria (2027 ): se crea con carácter extraordinario para el año gravable 2027, enfocado en contribuyentes de renta con activos omitidos o pasivos inexistentes al 1.º de enero de 2027, aplicando una tarifa del 15 % sobre el costo fiscal o autoavalúo comercial.

): se crea con carácter extraordinario para el año gravable 2027, enfocado en contribuyentes de renta con activos omitidos o pasivos inexistentes al 1.º de enero de 2027, aplicando una tarifa del 15 % sobre el costo fiscal o autoavalúo comercial. Impuesto complementario de normalización de criptoactivos (2027): se establece por única vez para el año 2027 para la regularización de activos digitales o criptoactivos omitidos, aplicando una tarifa especial del 5 % sobre su valor de mercado.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, explicó que la ley de rescate económico es fundamental para conseguir los recursos del Presupuesto 2027. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Fuerte recorte en gastos de personal

En la iniciativa radicada se incluyó otro componente que ya venía siendo mencionado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella: el recorte del gasto de personal.

De esta manera, se propone una reducción del 20 % mediante la disminución del número de empleados públicos.

Según el documento, se suprimiría el 50 % de los contratos de prestación de servicios y se restringirían los gastos en publicidad en medios impresos. Para ello, uno de los artículos del proyecto de ley contempla facultades especiales durante seis meses para ordenar la supresión de instituciones.