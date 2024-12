Daniela Álvarez hizo sentida reflexión en sus redes sociales: “Tú no me cambias”

Pues, Daniela Álvarez tiene claro que en su recuperación Dios y la fe fueron indispensables para salir a flote. Así mismo, sostuvo que Dios quiere a las personas tal y como son, sin embargo, para ciertos individuos aceptar este tipo de cosas no es tan fácil. Asimismo, Álvarez aseguró que para ella el amor de Dios no juzgaba, perdonaba, era bondadoso y compasivo, contrario a lo que ciertas personas suelen expresar.

“Gracias Padre, porque tú no me cambiaste para amarme, tú me amas tal cual soy. Enséñanos a amarnos los unos a los otros, como tú nos amas, a ser el reflejo de tu amor, ese que no juzga, que perdona, que es compasivo y bondadoso. Ayúdanos a ser cada día un poquito más como tú”, escribió la modelo colombiana en redes sociales.