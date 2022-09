Daniela Álvarez y el divertido momento que vivió con su prótesis; su novio no pudo de la risa

La modelo barranquillera Daniela Álvarez es una de las mujeres más populares de la farándula colombiana, no solo por haber sido señorita Colombia en 2011, sino también por la ejemplar lucha que tenido desde que perdió una de sus piernas. Desde entonces, se ha convertido en toda una inspiración para millones de personas.

En una reciente publicación hecha a través de su cuenta de Instagram, Daniela Álvarez compartió un divertido episodio que vivió mientras le hacían algunos ajustes a su prótesis. Así mismo, aprovechó el momento para compartir un mensaje bastante especial con sus más de 4,4 millones de seguidores en la red social.

Daniela Álvarez estaba probando la estabilidad de su prótesis al momento de ponerse de pie y caminar. Sin embargo, cuando hizo un giro, la parte inferior quedó trabada en el suelo.

La prótesis adquirió una apariencia bastante extraña, lo que desató carcajadas dentro del área médica. Daniel Arenas, el novio de Daniela Álvarez, estaba grabando el momento y, como se escucha en el video, no pudo contener su risa.

“¡Qué vaina tan buena!”, dijo Arenas mientras todos continuaban riendo. La situación motivó a Daniela Álvarez para compartir las imágenes en sus redes sociales y extender un profundo mensaje para todos sus seguidores.

“¡Esperen la mejor parte del video! ¡Qué delicia es reírnos, especialmente cuando se trata de nosotros mismos! ¡LA RISA Y EL AMOR LO CURAN TODO!”, expresó la presentadora colombiana.

La publicación de Daniela Álvarez suma más de 69.000 ‘Me gusta’ y acumula más de 1.200 comentarios.

“¡Celebrándote siempre! Eres inspiración”; “Divinaaaaa”; “¡Estás bellísimaa! Todo un ejemplo. Te mando un fuerte abrazoooo”; “¡Cómo te admiro hermosura! Te adoro”; “¡Esa es la actitud! y qué felices somos cuando a pesar de todo nos amamos tal y como somos”; “La mujer ‘biónica’. ¡Gracias por existir y enseñarnos de qué estamos hechas las mujeres!”; “Qué bella eres, jajajajajaja”; “¡Eres definitivamente LA MEJOR!”; “Mujer bella, fuerte, profesional y de mucha fe. Bendiciones”, dicen algunos de los comentarios destacados en la publicación.

A Daniel Arenas le robaron el celular en un parque de Bogotá

Los hechos de inseguridad en Bogotá se han convertido en el pan de cada día para los capitalinos. A cualquier hora del día y sin importar la localidad, los delincuentes siguen haciendo de las suyas, sembrando el temor con cada fechoría.

Ante los desbordados niveles de inseguridad en Bogotá –que la misma ciudadanía ha denunciado constantemente– no hay nadie que se salve, ni siquiera las figuras públicas. En esta ocasión, Daniel Arenas, el novio de Daniela Álvarez, narró en sus redes sociales cómo fue víctima de un robo mientras caminaba por un parque.

A través de sus historias de Instagram, red social en la que cuenta con una comunidad de más de 2 millones de seguidores, Arenas relató cómo sucedieron los hechos. Así mismo, dio un parte de tranquilidad al decir que, por fortuna, la situación no tuvo mayores complicaciones.

“Hola, ¿cómo están? Hace rato no pasaba por acá a saludar. Hoy lo hago porque les quiero contar dos cosas que considero importantes. La primera es que ayer (viernes 9 de septiembre) me robaron. Iba caminando por un parque, recibí un mensaje y me senté a contestarlo. Obviamente, uno se distrae contestando el mensaje y pasó un tipo en una moto y me rapó el celular”, narró Daniel Arenas en sus instastories.

De paso, Arenas agradeció a Dios porque no le pasó nada. “(...) A diferencia de otras historias, a uno le sacan un arma o lo agreden o lo lastiman. Afortunadamente, en esto ni cuenta me di. Cuando volteé a ver, el tipo ya iba cruzando la esquina”, comentó.

Finalmente, hizo un llamado a sus seguidores y comunidad en general para tener extremo cuidado en las calles, sobre todo ante los altos niveles de inseguridad que se vienen registrando en Bogotá.

“Hay que tener cuidado. No podemos salir a la calle con cosas de valor porque, desafortunadamente, hay mucha inseguridad y, bueno, pasamos un mal rato. Entonces, mucho cuidado, por favor, no solamente en Colombia, sabemos que en otras partes también está muy inseguro”, concluyó Daniel Arenas en su intervención.