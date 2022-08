Daniella Álvarez tiene más que un novio, un príncipe: así solucionaron los inconvenientes para pasear en góndola en Italia

La vida de Daniella Álvarez, exreina de belleza y presentadora de Caracol Televisión, tuvo un giro inesperado en junio de 2020 debido a que perdió la parte inferior de su pierna izquierda, producto de una complicación médica.

Igualmente, la barranquillera nunca se ha rendido ante las adversidades y desde hace unos días decidió realizar un viaje romántico por Europa junto a su actual pareja sentimental, el actor Daniel Arenas.

“Tú me enseñas cada día más el significado del amor incondicional, ese que no mira las dificultades y las circunstancias, ese que no ve lo que hace falta, sino la esencia de mi corazón. Gracias por decidirte a cruzar el mundo conmigo”, manifestó Álvarez.

La modelo, sin embargo, aseguró que no todo ha sido color de rosa durante su travesía por el Viejo Continente y compartió con sus miles seguidores una incómoda situación que vivieron en Venecia (Italia).

A través de un video publicado en Instagram, la exreina de belleza mostró la dificultad que tuvo para subirse a las tradicionales góndolas. Asimismo, explicó que esta atracción es un poco compleja para las personas que tienen algún tipo de discapacidad.

“Montarnos en la góndola, pero no estuvo fácil. Venecia en realidad no fue nada fácil. Para una persona con movilidad reducida y su pareja es mejor pensar dos veces en ir a este destino”, indicó inicialmente.

Luego, la presentadora agregó: “Pero ahí estás siempre tú [Daniel Arenas], gracias amor lindo por darme tu mano para levantarme cada mañana y por sostenerme cuando no tengo equilibrio. Gracias por amarme”.

Álvarez le agradeció finalmente una vez más a su pareja sentimental por cuidarla durante el viaje y siempre estar pendiente de ella, puesto que en muchas ocasiones se le dificulta realizar cierto tipo de actividades.

“¡Amor lindo! Gracias por tus sacrificios, por amarme, con lo que tengo y lo que no. ¡Te amo! Me haces feliz Daniel Arenas”, concluyó la ex Sseñorita Colombia en su cuenta persona de Instgram, donde recibió cientos de mensajes.

En la grabación, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar cómo el reconocido actor alzó a la barranquillera para subirla a la góndola y no se cayera.

Cabe recordar que la modelo habló hace unos meses en una entrevista con el programa El Gordo y La Flaca de los difíciles momentos que pasó después de la intervención. Incluso, manifestó que le costó mucho asimilar el hecho de que no volvería a caminar de manera normal nunca más.

Daniella Álvarez, de igual manera, aprovechó el diálogo con el espacio televisivo para contar que algunas partes de su cuerpo también se vieron bastante afectadas tras la primera operación, ya que tenía varios de tejidos muertos.

“Todos los días me levantaba y decía: ‘¿Esto será un sueño o esto será real?’. Cada día que abría los ojos, me miraba y decía: ‘¿sí seré yo?’. Cuando salí de esa primera operación todos mis glúteos estaban necrosados. Mis glúteos eran negros y mi pie ya estaba negro. No sabía lo qué me pasaba”, concluyó en aquella oportunidad.