Daniella Álvarez compartió románticos momentos junto a su novio en París

Pese a las dificultades que la reconocida exreina de belleza y presentadora de televisión Daniella Álvarez ha tenido que atravesar tras la herida que tiene en su pie, ella decidió cruzar el mundo junto a su novio Daniel Arenas para celebrar el amor en París, Francia, en donde también festejaron el cumpleaños de la presentadora colombiana.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Álvarez publicó un video en donde le dejó ver a sus seguidores todo su viaje por el país europeo. En las imágenes se puede ver a la pareja con un cartel con varias fotografías y un mensaje que dice “Feliz cumpleaños, amor” y luego, se puedo ver como Daniella condujo un vehículo especial en el que se transportó dentro de los pasillos del aeropuerto y que también usó durante su viaje.

Así mismo, en el video se mostró como la presentadora conducía el vehículo en compañía de su novio, en los lugares emblemáticos de París que visitaron, entre ellos, el museo Louvre, el río Sena y la Torre Eiffel. Y adicional a ello, la exreina de belleza hizo la publicación agregando un mensaje de agradecimiento a su pareja y destacó que él le ha enseñado el verdadero significado del amor incondicional.

“Como me lo dijiste un día amor lindo: ‘de la mano, caminando, rodando o cargándote si es el caso’. Tú me enseñas cada día más el significado del amor incondicional, ese que no mira las dificultades o las circunstancias, ese que no ve lo que hace falta sino la esencia de mi corazón. Esta aventura ha estado llena de retos, aún y con mi herida en el pie sin poder caminar decidiste cruzar el mundo conmigo”, escribió Daniella Álvarez en su cuenta oficial de Instagram

Luego de ello, la presentadora colombiana le contó a sus seguidores la travesía que vivieron para poder realizar dicho viaje sin afectar de ninguna manera la herida que tiene en su pie. Daniella dijo que tuvo que usar zapatos tres tallas más grandes para poder tener su aparato de oxígeno en el pie y aseguró que ama a su novio Daniel Arenas.

“Nada como usar tus zapatos 3 tallas más grandes que los míos para poder tener mi aparato de oxígeno en él. Siempre llenos de bendiciones, conseguimos a último minuto nuestra propia scooter para no apoyar el pie mientras cicatriza… y bueno, gracias por hacer nuestros sueños realidad, por cargarme, por curarme, por cuidarme, por consentirme, por todo y más 😍 Te amo Daniel Arenas” escribió la presentadora en Instagram.

A su vez, por medio de sus historias de Instagram, Daniella también le compartió a sus seguidores los platillos y postres con los que se deleitaban durante su estadía en París y los momentos más especiales que estaba pasando en compañía de su novio.

Cabe mencionar que hace más de un mes, la exreina de belleza había informado a sus seguidores que la herida que había sufrido en su pie ya había sanado, por lo que volvía a andar en muletas y con su prótesis; sin embargo, este 23 de junio la modelo recalcó que le tocó retomar la silla de ruedas.

Álvarez afirmó que a pesar de haberse cuidado sus heridas por dos meses, esta se habría vuelto a abrir, por lo que ahora debía volver a esperar a que sanara, para así continuar con vida rutinaria.

Es de recodar que, desde inicios de año, la modelo sufrió una úlcera de presión en su pie, lo que le impidió volver a caminar con su prótesis; sin embargo, hace un mes informó que ya había sanado, lastimosamente, esta misma fue la que se reabrió.