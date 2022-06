Video | Daniella Álvarez compartió con nostalgia cómo vivía antes de perder su pierna izquierda

La exreina y modelo, Daniella Álvarez, quien ha venido compartiendo los procesos desde que sufrió una isquemia, en junio de 2020, que resultó en la amputación de una de sus piernas, compartió recientemente en sus redes sociales unos videos en los que recuerda nostálgicamente sus pasos de baile antes de sus complicaciones de salud.

“Desde la silla todo se puede”: escribió en su primera historia mientras bailaba mapalé desde su silla de ruedas con una familiar, sin embargo, luego de eso comenzó a publicar distintos videos bailando champeta que pertenecía a 2018, seguido de una fotografía en la playa y luego una pasarela con la que intentaba “superar” a su coreógrafo.

Estos videos y fotografía fueron publicados en un momento difícil para la exreina de belleza, quien se encuentra pasando por un tratamiento para curar la úlcera de presión que se le reabrió en su pie derecho hace unos días, esto para poder volver a utilizar su prótesis y dejar a un lado la silla de ruedas.

“Quiero contarles que se me volvió a abrir un poco mi llaga en el pie, entonces... Miren esto”, dijo Álvarez hace una semana cuando viajó para comenzar su tratamiento, mientras subía su pie y lo ponía frente a la cámara, mostrando a sus seguidores la herida abierta.

“Que estrés... Pero bueno, me vine para Barranquilla y me van a hacer un tratamiento bomba para cicatrizar rápido, empezando por la cámara hiperbárica que es un shot impresionante de oxígeno al 100 % y eso me va a ayudar a mejorar mis tejidos, igual que los sueros que me van a poner”, afirmó a sus seguidores, actualizándolos sobre el tratamiento que iba a recibir para poder sanar su pie.

La exreina agregó que iba a seguir contando sobre su progreso en redes sociales, el avance de su tratamiento y seguramente, el día en que pueda volver a utilizar su prótesis.

La última vez que Álvarez dejó la silla de ruedas contó sobre su experiencia en ella recalcando que: “En mi silla de ruedas, que me salvó la vida en estos dos meses, es supercómodo porque uno va sentado, va más rápido que con la prótesis. Caminar con cinco kilitos de más llega un punto en el que el muñón se cansa, como si se fatigara, como cuando vamos al gimnasio, por lo que uno va más lento”.

Daniel Arenas dedicó sentido mensaje de cumpleaños a Daniella Álvarez

Para nadie ha sido un secreto que la mujer de 34 años se ha convertido en ejemplo de lucha y superación, pues debido a problemas de salud tuvo que tomar una decisión de vida, la cual comprometió una de sus extremidades inferiores. Es así como Álvarez sigue en la lucha, poniendo por encima su bienestar físico y mostrando que, pese a las adversidades, todo es posible con esfuerzo y dedicación.

Respecto al amor, Daniella sostiene una relación con el actor de novelas desde el año pasado y, en varias ocasiones, la barranquillera ha manifestado que él ha sido su apoyo de vida.

Y es que la energía que irradia la pareja colombiana da muestra de su cariño, hecho que quedó plasmado mediante un mensaje que Arenas dedicó a su novia de cumpleaños, y en el que reveló su fórmula para estar juntos: “Sin lugar a dudas AMAR”, escribió el artista.

Luego de esto confirmó que está enamorado, pero para sentirse así hay que tener en cuenta varios aspectos: “Estar verdaderamente ENAMORADO es el acto de valentía, sacrificio, humildad, entrega, generosidad, desapego, aceptación… más poderoso del mundo”.

“Hoy más que nunca entiendo que el AMOR se construye, el AMOR se decide, el AMOR se aprende, el AMOR es una decisión diaria”, agregó Daniel Arenas.