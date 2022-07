Daniella Álvarez reveló una buena noticia a sus seguidores, ¿de qué se trata?

La reconocida exreina de belleza y presentadora de televisión Daniella Álvarez había aparecido la semana pasada en sus redes sociales, donde le contó a sus seguidores que la herida que ella tiene en su pie se abrió de nuevo.

Para la mujer, de 34 años, es complicado percatarse sobre este síntoma, ya que la sensibilidad en esta parte inferior de su cuerpo no es tan perceptible.

En consecuencia, la herida provocó que la figura pública no se pudiera mover durante un tiempo, pues es necesario que haya una mejora en esta zona de la planta del pie. De hecho, Álvarez reveló que se sometería a un tratamiento en el que durante todo el día, su pie, estaría recibiendo oxígeno directo para que cicatrice y así volver a caminar.

La vida de Daniella ha sido de valientes, luego de hace dos años tomó la decisión de amputarse uno de sus pies, la barranquillera se convirtió en un ejemplo de superación personal y sigue en la lucha por mejorar día a día. En este proceso, sus seguidores, fanáticos y cibernautas han estado pendientes y días después de anunciar que se sometería al nuevo tratamiento, habló al respecto.

Por medio de una fotografía, publicada en historias de Instagram, la ex señorita Colombia compartió una comparación del antes y el después de la herida de su pierna. Agradeció a quienes han estado al tanto de su progreso y a su pareja sentimental, Daniel Arenas, quien ha permanecido con ella de manera incondicional.

“Wow ¡¡miren esto!! Arriba fue la foto antes (...). Dos días después, esta foto de abajo. Impresionante ya se ve el tejido sano ¡qué emoción!”, consignó Daniella Álvarez en la historia de Instagram, donde acumula más de cuatro millones de seguidores.

Así las cosas, se espera que la barranquillera pronto pueda volver a caminar y seguir compartiendo su vida en las plataformas digitales, que se han convertido en un medio de fortaleza para muchos.

Compartió con nostalgia cómo vivía antes de perder su pierna izquierda

La barranquillera recientemente compartió en sus redes sociales unos videos en los que recuerda con nostalgia sus pasos de baile antes de sus complicaciones de salud.

“Desde la silla todo se puede”, escribió en su primera historia mientras bailaba mapalé desde su silla de ruedas con una familiar. Sin embargo, luego de eso comenzó a publicar distintos videos de 2018 bailando champeta, seguidos de una fotografía en la playa y luego una pasarela con la que intentaba “superar” a su coreógrafo.

Respecto a la complicación de su pie, la mujer había expresado: “Quiero contarles que se me volvió a abrir un poco mi llaga en el pie, entonces... Miren esto”, dijo Álvarez hace una semana cuando viajó para comenzar su tratamiento, mientras subía su pie y lo ponía frente a la cámara, mostrando a sus seguidores la herida abierta.

“Qué estrés... Pero bueno, me vine para Barranquilla y me van a hacer un tratamiento bomba para cicatrizar rápido, empezando por la cámara hiperbárica que es un ‘shot’ impresionante de oxígeno al 100 % y eso me va a ayudar a mejorar mis tejidos, igual que los sueros que me van a poner”, afirmó a sus seguidores, actualizándolos sobre el tratamiento que iba a recibir para poder sanar su pie.

La exreina agregó que iba a seguir contando sobre su progreso en redes sociales, el avance de su tratamiento y seguramente el día en que pueda volver a utilizar su prótesis.