“Hoy cumplo dos años desde mi amputación”: Daniela Álvarez comparte emotiva publicación en redes sociales

La vida de Daniela Álvarez dio un giro inesperado hace dos años. Como consecuencia de una operación a la que se había sometido en marzo, desarrolló una isquemia, la cual llevó a los médicos a tomar la decisión de amputarle la pierna izquierda para conservar su vida.

La famosa exreina barranquillera ha compartido desde entonces los duros momentos que ha tenido que atravesar durante su recuperación y esas primeras veces después de la cirugía. Entre algunas de esas ocasiones memorables, Álvarez mostró sus primeras pedaleadas y caminatas con la prótesis, también celebró con sus seguidores cuando volvió a bailar.

En sus redes sociales también ha recibido los mensajes de aliento de sus fanáticos y de quienes le desean lo mejor. Asimismo, han jugado un rol especial en este proceso su familia, Daniel Arenas (su actual pareja) y el equipo profesional detrás de su recuperación.

Tras dos años desde el suceso que cambió su vida para siempre, Daniela Álvarez no dudó en conmemorar la fecha, enfocándose en los aprendizajes que le ha dejado esta experiencia. Para ella, todo se resume en entusiasmo, en ese sentimiento que es capaz de impulsar al ser humano a hacer lo impensable.

“Cuan importante es tenerlo presente en nuestras vidas”, dijo la presentadora, refiriéndose a dicha emoción.

En el video que compartió este lunes 13 de junio en su perfil de Instagram, la barranquillera mostró imágenes de lo que han sido sus terapias, los desafíos a los que tuvo que hacerle frente y la valentía con que asumió cada uno de ellos, a pesar del dolor y la agitación que le producían.

“Hoy cumplo dos años de mi amputación y estoy segura que ha sido el entusiasmo por vivir, el entusiasmo por ganarle a las dificultades y sonreírle a los problemas lo que me ha sacado adelante. Mis doctores me veían sonreír en uno de los momentos más difíciles que puede tener un ser humano: perder para siempre una parte del cuerpo, y sinceramente no estaba en shock, sabía lo duro y lo difícil que estaba siendo, pero yo ¡he decidido sonreír!”, escribió Álvarez en la descripción que acompaña al video.

La publicación, ambientada con la canción Mujer de las mil batallas, de Manuel Carrasco, da muestra de la resiliencia de la exreina, quien debió aprender a lidiar con las complicaciones en ambas de sus piernas, conciliarse con su cuerpo, movilizarse en silla de ruedas y tomar control sobre su organismo. Una tarea de valientes a la que Álvarez ha sabido sacarle el lado bueno.

“Sonreírle a mi vida, sonreírle a la dificultad, sonreírle al dolor, sonreír antes de empezar cada ejercicio de mi fisioterapia, sonreír cuando me he caído, sonreír cuando hay algo que me cuesta o que ya no puedo hacer igual”, esa ha sido su estrategia para no decaer ante los desafíos que ha tenido desde hace dos años.

También aprovechó el espacio para expresar lo agradecida que está por tener una oportunidad de vida, que no ha desaprovechado, vale recordar que la barranquillera presentó una de las temporadas del Desafío y ha estado presente en diversos escenarios en los últimos años.

“Gracias Dios por permitirme seguir viviendo, gracias porque me reconforta saber que mi dificultad le recuerda a muchas personas que lo tienen todo y tal vez no se han dado cuenta. La vida es una lucha constante, sonríele a tu lucha, te aseguro que es la mejor opción 💪! 13/06 🙌🏼🙏🦿A Dios, a la Virgencita, a mi familia, a mis fisios, amigos y a ustedes gracias por acompañarme en cada pasito que doy”, fue el mensaje con el que concluyó Daniela su repaso por lo que ha enfrentado desde aquel junio de 2020.