“Quiero llorar”: así reaccionó Greeicy Rendón tras la primera carcajada de su hijo Kai

Una de las artistas colombianas que ha sido tendencia en las últimas semanas es la caleña Greeicy Rendón. Luego de un mes de dar a luz a su hijo Kai, la cantante apareció en redes sociales, principalmente en Instagram y, desde ese momento, ha captado la atención de todo el público digital.

Los cibernautas han estado pendientes de todo lo que publica la también actriz. Hace unos días, el papá de Kai y su prometido, Mike Bahía, cumplió años y ella subió un video como forma de agradecimiento. Sin embargo, el protagonismo se lo está llevando su pequeño hijo, pues aunque la artista no lo ha mostrado por completo, y muchos le han pedido hacerlo, el bebé sí ha hecho una que otra aparición en las plataformas de interacción.

Entre lo más reciente, Greeicy mostró a través de historias de Instagram la emoción que sintió al escuchar las primeras carcajadas de su primogénito.

Durante el primer fin de semana de julio, la caleña apareció frente a la pantalla de su teléfono celular y compartió el feliz momento con sus más de 21 millones de seguidores.

“No, no, no, no. Quiero llorar. O sea, ustedes no saben. Este hombre acaba de tirar una carcajada porque él hasta ahora sonríe, hace gestos, pero el jua, jua, jua, típico de bebé, nunca se lo había escuchado y me lo lanzó y fue como que (se toca el pecho)”, contó la cantante.

La artista, que está adoptando el rol de madre por primera vez, se cuestionó mientras miraba a su bebé: “¿Es necesario que me enamores más de lo que ya estoy? ¿Es necesario, niño pequeño?”.

Por ahora, Rendón se ha dedicado a aprovechar y experimentar esta nueva etapa que la vida le está regalando. No ha dado a conocer cuándo volverá a los escenarios y sigue mostrándose de manera natural en las plataformas digitales.

Esta es la recopilación de las historias de Instagram donde Greeicy reacciona a la primera carcajada de Kai:

La razón por la que publicó un video mostrando su cuerpo tras su embarazo

Una de las cualidades por las que Greeicy es admirada es por su naturalidad y figura corporal, pues ha compartido que le gusta realizar ejercicio, pero con la llegada de Kai sus prioridades dieron un giro. Sin embargo, desde hace unas semanas volvió aparecer en Instagram, donde dejó sin palabras a más de uno.

La caleña publicó un pequeño fragmento de video en el que aparece aplicándose crema en su cuerpo para tomar el sol, tiene un vestido de baño y lo que más ha llamado la atención es su figura. Para muchos, pareciera que la artista no hubiera tenido un bebé, puesto que su piel y abdomen se ve tonificado.

De hecho, la influencer Luisa Fernanda W, quien está en embarazo de su segundo hijo con Pipe Bueno, escribió: “Cómo hace uno para verse así después de tener un bebé 😍”.

No obstante, así como hay comentarios de elogio, también los hay negativos. Respecto a las múltiples interacciones de los usuarios que pidieron una respuesta para saber la razón por la que publicó el video, la artista, de 29 años, abordó el tema.

“Para los que están opinando sobre este cuerpiño -su cuerpo-, estoy acostumbrando al abdomen a mantenerlo apretado, obviamente ya tengo que trabajar haciendo ejercicio, comiendo mejor, pero miren la verdad”, manifestó Rendón mientras está grabando su reflejo en una ventana.

Seguidamente, la caleña mostró su abdomen sin hacer presión y dijo: “Todavía tengo la barriguita, si no que yo aprieto para acostumbrarme a mantener apretaita”.